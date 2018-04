Heidelberg. (CPB) In der Meisterrunde der Rugby-Bundesliga Süd ziehen die beiden führenden Vereine einsam ihre Kreise. Titelverteidiger Heidelberger Ruderklub zerbröselte die leisen Erfolgshoffnungen der Rudergesellschaft Heidelberg und gewann mit 58:0, während der Tabellenzweite TV Pforzheim beim TSV Handschuhsheim mit 43:0 gewann.

Obwohl der HRK fünf Nationalspieler beim internationalen Siebenerrugby-Einladungsturnier in Dubai im Einsatz hatte, beherrschte das Team von Trainer Kobus Potgieter die verjüngte RGH-Fünfzehn, in der Außendreiviertel Fabian Rang und Gedrängehalb Maurizio Poremba eine gute Figur machten, in jeder Beziehung und erzielte zehn Versuche, für die vier Spieler verantwortlich zeichneten: Jacobus Otto, Jarrid Els und Sidney Brenner stürmten jeweils drei Mal ins RGH-Malfeld, Thorsten Wiedemann, der auch mit vier Erhöhungen traf, einmal. In einem sehr fairen Spiel versuchte die RGH, die auf Dubai-Tourist Marvin Dieckmann verzichten musste, im Angriff alles und erspielte sich auch zwei vage Versuchschancen. Insgesamt fehlte dem Team von Christopher Weselek allerdings die Durchschlagskraft.

Die Pforzheimer spielten ohne ihren Sturmführer Robert May, der in den USA seine Lebensgefährtin Nicole heiratete, ohne Josh Fisiiali und Sam Harris und zunächst auch ohne die Nationalspieler Jörn Schröder und Carlos Soteras-Merz. Sie waren dem einfallslos spielenden TSV aber in allen Belangen klar überlegen und hatten auch den stärkeren Siegeswillen. Sie "Goldstädter" machten den Ball schnell und stürzten den schweren TSV-Sturm in viele Verlegenheiten. So fielen die sieben Versuche durch Tim Kasten (2), Tom Tropartz, Russel Kupa, David Schulz, Manasah Sita und Udo Schwarz in schöner Regelmäßigkeit. Jeremy Te Huia (3) und Schulz erhöhten vier Mal. Da das Fest der Liebe gefährlich nahe gekommen ist, nutzten einige Akteure die Schlussminuten zum Ausleben aufgestauter Aggressionen. Matthias Pipa und Mustafa Güngör erhielten von Schiedsrichterin Dana Teagarden rote Karten.

Neuer Tabellendritter ist der Sportclub Neuenheim nach einem 56:5 (25:0)-Sieg über den RK Heusenstamm, der ohne seine Dubai-Reisenden Sam Rainger und Tim Biniak überfordert war. Dem SCN gelangen vor 200 Zuschauern, darunter die Fußballer der SG Kirchheim, zehn Versuche durch Grigol Sanadiradze (3), Craig Green, Marten Strauch, Giovanni Engelbrecht, Jacob Scheurich, Adam Taylor, Pascal Drügemöller und Sam Paine. Nur drei von zehn Erhöhungen fanden das Ziel: Leo Becker, der sich zu einem vorzüglichen Spielmacher entwickelt, traf in Vertretung der Stammkicker Tomás van Gelderen (verletzt) und Oliver Paine (in Dubai).

Halbzeitmeister der DRV-Pokalrunde ist der Heidelberger Turnverein nach einem 67:5 (31:0)-Sieg bei Eintracht Frankfurt, womit Trainer Thomas Kurzers Plan aufgegangen ist: "Vor Weihnachten wollten wir Erster sein." Der HTV glänzte mit elf Versuchen durch Janosch Ringle (2), Nicolas Kurzer (2), Hannes Huber (2), Stefan Wadlinger (2), Benjamin Kurzer, Benedikt Scherrer und Alexander Klöpper. Stephan Schmidbauer verwandelte sechs Erhöhungen.