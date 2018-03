Hardheim. (kn) "Ein Handballspiel wird erst in den letzten zehn Minuten entschieden", so der Handballkreisvorsitzende Bernhard Spitznagel am Rande der Begegnung des TV Hardheim gegen den Namensvetter aus Viernheim. Damit traf er den Nagel auf dem Kopf, denn zehn Minuten vor Ende der Spitzenbegegnung in der Badenliga sah alles noch gut aus für den TVH, der zu diesem Zeitpunkt mit vier Toren in Führung lag. Dann allerdings drehten die Hessen die schon in trockenen Tüchern geglaubte Partie und nahmen beim Endstand von 25:26 beide Punkte mit nach Hause.

Auf Hardheimer Seite fehlten dieses Mal Thomas Withopf, Robin Steinbach, Thomas Farrenkopf und Tim Schneider. Dafür stand mit Dustin Leiblein erstmals wieder ein Spieler zur Verfügung, der in der Abwehr den entsprechenden Rückhalt geben sollte und auch gab. Die musste ihr Augenmerk verstärkt auf Viernheims Offensivabteilung richten, die zu den besten der Liga zählt. Dies klappte anfangs auch ausgezeichnet. Mitte der ersten Halbzeit zeigte die Anzeigetafel einen 7:7-Spielstand, dann allerdings legte der TVH einen Gang zu und erspielte sich eine komfortable 15:10-Führung. Mit dem Gefühl des sicheren Vorsprunges schlichen auf einmal technische Fehler in das Spiel der Gastgeber ein, die selbst bei zweimaliger Überzahl zu überhastet abschlossen und damit zugleich den Gegner wieder stark machten. Innerhalb von nur fünf Minuten war die Partie beim Halbzeitstand von 16:15 wieder völlig offen.

Nach dem Wechsel sorgte Henrik Bischof mit seinen Treffer zum 24:10 erneut für einen Vier-Tore-Vorsprung. Die Gäste versuchten alles, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Mit einem weiteren Treffer von Steffen Gärtner nahm der TVH diesen Vorsprung mit in die letzten zehn Minuten der Partie. Wie vernagelt schien auf einmal das Tor der Gäste und großen Anteil daran hatte Viernheims Schlussmann Patrick Koch, der in der Schlussphase zahlreiche Großchancen des TVH pariert.

Über elf Minuten konnte auf der Anzeigetafel kein weiterer Hardheimer Treffer mehr dazu gefügt werden, während der Vorsprung von Minute zu Minute dahin schmolz. Bereits zwei Minuten vor Ende der Partie durfte der Gästeanhang den 25:25-Ausgleichstreffer bejubeln und damit begannen jetzt nochmals zwei Zitterminuten für den TVH, der jetzt auch kräftemäßig am Ende war. Mit der Euphorie ihrer geglückten Aufholjagd glückte schließlich Simon Reisig der Siegtreffer eine Minute vor Spielende, den die Gäste jetzt auch mit ihrer ganzen Routine über die Zeit brachten.

Den Gastgebern war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, da mag es auch nicht darüber weg trösten, dass man trotz dieser Niederlage den fünften Tabellenplatz weiterhin für sich beansprucht. Ein Handballspiel wird eben erst in den letzten zehn Minuten entschieden, damit hatte der Handballkreisvorsitzende eine echte Vorahnung.

TV Hardheim: Ernst, Pekar, Bauer (alle Tor), D. Leiblein, Bischof (8), P. Steinbach (2), St. Gärtner (6), Knobloch (3/2), S. Hefner, P. Gärtner, Berberich (1), Grammel (1), Ackermann (2), D. Gärtner (2).