Von Nikolas Beck

Mannheim. Zur Premiere gab's einen Rekord. Im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes wurde erstmals ein deutscher Kunstturnmeister der Männer in Mannheim gekürt. Das Siegerlächeln war den 5000 Zuschauern in der ausverkauften Maimarkthalle dennoch bestens bekannt. Fabian Hambüchen sicherte sich seinen siebten deutschen Mehrkampftitel und zog damit gleich mit Turnlegende Eberhard Gienger.

"Das war mir gar nicht so bewusst", gab Hambüchen zu: "Ich weiß aber, dass er 34 Einzeltitel geholt hat, ich bin mit dem heutigen bei 31 - diesen Rekord will ich in den nächsten Jahren schlagen."

Zuzutrauen ist es dem 25-jährigen Wetzlarer allemal. In Mannheim zeigte er sich in bestechender Form. "Ich bin total zufrieden, habe alle meine Übungen gut hinbekommen und keinen größeren Fehler drin gehabt", gab der "Turnfloh" zu Protokoll.

Gleich zum Auftakt setzte der Reck-Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in London ein Ausrufezeichen. 14,800 Punkte am Boden - nur Matthias Fahrig (SV Halle) war noch besser. Als im Anschluss auch das Pauschenpferd, so etwas wie die Achillesferse in Hambüchens Sechskampf, ohne Patzer überstanden war, stand einer erneuten Titelverteidigung nichts mehr im Wege. Eine Demonstration der Stärke folgte an den Ringen: 14,800 Punkte. Die erste geballte Faust gab's obendrauf. Zur Halbzeit hatte Hambüchen die Führung übernommen, hauchdünn vor Andreas Toba (TK Hannover).

Der 22-Jährige, der mit Mehrkampf-Rang sieben bei den Europameisterschaften in Moskau für Aufsehen gesorgt hatte, musste aber spätestens nach einem Fehler beim Barren-Angang sämtliche Hoffnungen, für eine kleine Sensation zu sorgen, begraben.

Andreas Toba und der Barren

"Drei wichtige Wettkämpfe, drei Mal am Barren verturnt", erlebte Toba, der am Ende Zweiter wurde, ein unerfreuliches Déjà-vu. An Hambüchens souveräner Darbietung, der auch beim Sprung hoch konzentriert blieb, lag es jedenfalls nicht. "Ich ärgere Fabi zwar ganz gerne", schmunzelte Toba, "aber im Wettkampf kann ich auf ihn nicht achten, sondern muss primär mein Zeug durchbringen." Glücklich war er freilich auch mit seinem Vizemeistertitel, den er sich vor Philip Sorrer (SC Berlin) sichern konnte.

Nach Marcel Nguyen, der in London noch Silber im Mehrkampf und am Barren geholt hatte, suchte man bei der Siegerehrung vergeblich. Der 25-jährige Sportsoldat beschränkte sich auf die Ringe, an denen er mit 15,350 Punkten brillierte, und sein Spezialgerät Barren. "Das letzte Jahr war für mich sehr intensiv, so dass noch nicht genug Zeit war, neue Elemente einzustudieren", erklärte Nguyen seinen Verzicht auf den Mehrkampf. Seine derzeit nicht auf höchstem Niveau befindlichen Übungen wolle er nicht unter Wert verkaufen.

Weniger zufrieden war Thomas Taranu von der KTV Straubenhardt. Der 25-Jährige, der das Turnen bei der KTG Heidelberg erlernt hatte, war unsicher am Pauschenpferd und beim Sprung und konnte sich lediglich an den Ringen für das Einzelfinale am heutigen Dienstag qualifizieren. Viet Thao Hoang (SC Berlin), im letzten Jahr noch in der Bundesliga für die KTG aktiv, wird nach 14,000 Punkten an den Ringen ebenfalls mit dabei sein und konnte sich zudem dank 14,000 Punkten am Boden für das Finale qualifizieren.

Im Mehrkampf war es aber Hambüchen vorbehalten, zum Abschluss an seinem Paradegerät Reck die große Flugshow aufzuführen. Doch was auf den Rängen für Staunen sorgte, soll noch lange nicht alles gewesen sein. "Aufgrund meines Vorsprungs konnte ich eine Sicherheits-Übung turnen. Im Einzelfinale will ich noch eine Schippe draufpacken", versprach der Überflieger vor seiner weiteren Titelrekordjagd.