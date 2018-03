Heidelberg. (momo) Nach verhaltenem Saisonbeginn scheint der Vizemeister Heidelberger Ruderklub zur rechten Zeit in Topform. Beim deutlichen Heimsieg über Meister TV Pforzheim zeigte der Ruderklub eine ganz starke Leistung und dominierte selbst in Unterzahl die Partie zu jeder Zeit. Klare Siege feierten auch der TSV Handschuhsheim und die RG Heidelberg über Luxemburg und Frankfurt. Der SC Neuenheim fiel nach der 23:30-Niederlage in Heusenstamm auf den Relegationplatz zurück.

Rugby im Stenogramm TSV Handschuhsheim - RC Luxemburg 45:7 (26:7), TSV: Jäger (63. Jansen) - Lorenz, Badelt, Ayachi, Oluoch - Leimert, Schmitt - Hug, Bayer (63. Ruhland), Wetzel - Rosenthal, El-Chami - Schüle (73. Brunner), Martel, Bender; Schiedsrichter: Piper; Zuschauer: 250; Punkte: 5:0 (12.) Versuch Bender; 12:0 (16.) V El-Chami + Erhöhung Oluoch; 19:0 (25.) V Bender + E Oluoch; 19:7 (28.) V Stone + E Dozin; 26:7 (40.+2) V Ayachi + E Oluoch; 33:7 (56.) V Bayer + E Oluoch; 40:7 (70.) V Lorenz + E Oluoch; 45:7 (80.+1) V Rosenthal; Zeitstrafe: Schüle (49.)/-; Platzverweis: -/Simon (70.). RK Heusenstamm - SC Neuenheim 30:23 (13:8), SCN: Katona (39. Becker) - Klewinghaus, M. Strauch, Robl, Damaschek - Eckert, Scheurich - van Gelderen, B. Strauch (60. Davison), Fuchs- Didebashvili, Schneider - Weiss, Heuser, Landsberg; Schiedsrichter: Jeremies; Zuschauer: 100; Punkte: 3:0 Straftritt Hees; 3:3 (20.) S van Gelderen; 3:8 (25.) V Katona; 10:8 (28.) V + E Hees; 13:8 (35.) S Hees; 13:11 (48.) S van Gelderen; 18:11 (53.) V Kriemer; 18:16 (58.) V Robl; 23:16 (65.) V Kriemer; 30:16 (70.) V Biniak + E Biniak; 30:23 (75.) V Fuchs + E van Gelderen. Heidelberger RK - TV Pforzheim 47:16 (21:9), HRK: J. Malaizier - L. Malaizier, Götz, Otto, Hittel - Parkinson, Armstrong - Vollenkemper, Els, Brenner - Poppmeier, Rodriguez - Schmidt, Garner (48. Schweikart), Rehm; Schiedsrichter: Handl; Zuschauer: 100; Punkte: 0:3 (11.) S Bressons; 7:3 (15.) V Hittel + E Parkinson; 7:6 (19.) S Bressons; 14:6 (31.) V Otto + E Parkinson; 14:9 (35.) S Bressons; 21:9 (38.) V Rodriguez + E Parkinson; 28:9 (46.) V Vollenkemper + E Parkinson; 33:9 (51.) V L. Malaizier; 40:9 (55.) V Otto + E Parkinson; 40:16 (60.) V Roslajakov + E Bressons; 47:16 (69.) V Els + Armstrong; Zeitstrafen: -/Magele (36., 70.); Platzverweis: Brenner (40.)/-. RG Heidelberg - SC Frankfurt 1880 36:15 (15:3), RGH: Dieckmann - Wadlinger, Lang, Takaendesa, Siekmann - Bayram (61. Neeves), Wehrspann (75. Fromm) - S. Schreieck, E. Heimpel, Carraciolo - Hug, Schiffers - Dickinson, Schneider, Hocevar (75. Herlyn); Schiedsrichter: Jahn; Zuschauer: 200; Punkte: 0:3 (2.) S Cameron-Dow; 7:3 (8.) V E. Heimpel + E Dieckmann; 10:3 (26.) S Dieckmann; 15:3 (35.) V Wadlinger; 15:10 (55.) V du Plessis + E Cameron-Dow; 22:10 (60.) V E. Heimpel + E Dieckmann; 29:10 (66.) V Wadlinger + E Dieckmann; 36:10 (72.) V Neeves + E Dieckmann; 36:15 (79.) V Cameron-Dow. momo

Im Spitzenspiel rückte der Heidelberger RK die Machtverhältnisse im deutschen Rugby wieder in das aus Sicht des Ruderklubs richtige Verhältnis. Die ersten Punkte gelangen dem TVP durch Verbinder Bresson, danach aber schaltete der HRK den Turbo an und zog durch Versuchen von Robert Hittel, Julio Rodriguez und Jaco Otto bereits zur Halbzeit vorentscheidend davon.

Selbst der Platzverweis gegen Kehoma Brenner warf das Team von Trainer Pieter Jordaan nicht aus der Bahn, denn auch nach der Pause lief die Angriffsmaschine des HRK auf Hochtouren. Weitere Versuche von Vollenkemper, Lukas Malaizier, Jaco Otto und Jarrid Els waren die Folge, am Ende stand ein verdienter 47:16-Sieg zu Buche. Der HRK hält damit alle Trümpfe für ein Heimspiel im Halbfinale in der Hand und ist in der gezeigten Form wieder Meisterschaftskandidat Nummer eins.

Einen souveränen Heimsieg feierte der TSV Handschuhsheim gegen den RC Luxemburg. Damit ist nicht nur der Abstieg der Gäste besiegelt, sondern die "Löwen" sprangen vorerst auch am Lokalrivalen SC Neuenheim vorbei auf Tabellenplatz sechs. Vor der gewohnt lautstarken Kulisse ließen die Handschuhsheimer keinerlei Zweifel aufkommen, dass sie es nicht auf eine Nervenschlacht mit den kampfstarken Gästen anlegten. Zwei Versuche des gut aufgelegten Marcus Bender sowie eine feine Einzelaktion von Firas El-Chami brachten den TSV früh auf die Siegerstraße. Bis auf einen gut herausgespielten Versuch der Gäste aus dem Großherzogtum ließen die "Löwen" keine Gegenpunkte zu. Dies änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht und der TSV entschied die Partie durch einen Doppelschlag von Yassin Ayachi und Felix Bayer endgültig zu seinen Gunsten. Der derzeitige Tabellenstand würde den Handschuhsheimer den Klassenerhalt ohne den Umweg über die Relegation sichern, aber der SC Neuenheim liegt nur zwei Zähler hinter den "Löwen" und empfängt den TSV im letzten Saisonspiel noch zu Hause.

Die Neuenheimer verloren trotz starker kämpferischer Leistung beim RK Heusenstamm. Die "Füchse" beeindrucken in der Rückrunde mit durchweg starken Leistungen und haben den Klassenerhalt trotz missglückter Hinrunde in der eigenen Hand. Dem SCN half auch der gute Auftritt von Schlussspieler Jonathan Katona und dem als Flanker aufgebotenen Thomás van Gelderen nichts gegen den RKH. Dieser hatte in Leon Hees einen famosen Lenker in den eigenen Reihen und bewies mit zunehmender Spieldauer eine tolle Ausdauer. Momentan läuft alles auf ein entscheidendes Match der alten Rivalen Neuenheim und Handschuhsheim hinaus, in dem am letzten Spieltag dann ermittelt wird, wer die Extrarunde in der Relegation drehen muss.

Im Sonntagsspiel zeigte die RG Heidelberg beim 36:15 dem SC Frankfurt die Grenzen auf. Die "Orange Hearts" revanchierten sich damit auch für die Hinrunden-Niederlage, als die Hessen die Nase noch mit 20:13 vorn gehabt hatte. Die RGH spielte ihre Laufstärke eiskalt aus, besonders der flinke Stefan Wadlinger zeigte eine Spitzenleistung, die er mit zwei Versuchen krönte. Der dritte Platz ist der RGH nicht mehr zu nehmen - eine schöne Bestätigung für die gute Saison. Auch diesmal konnte das Trainergespann Finsterer-Weselek Nachwuchskräfte aufbieten, der junge Verbinder Behzad Bayram zeigte eine ordentliche Vorstellung.

In der zweiten Liga ging der TSV Handschuhsheim II mit 0:82 unter, während dem Heidelberger TV ein überraschender 13:12-Erfolg über den RC Rottweil gelang.