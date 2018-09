Von Otto Knüpfer

Heidelberg. Das gestrige 1:1 gegen den TSV Mannheim II reichte dem Hockey-Club Heidelberg nicht. Ein Tor mehr zum Sieg hätte den Aufstieg in die 2. Feldhockey-Regionalliga bedeutet. So aber müssen die Heidelberger trotz einer sehr guten Rückrunde eine weitere Saison in der Oberliga spielen. Vergeben wurde die große Chance zum Aufstieg aber nicht gestern, sondern in der schlechten Vorrunde und mit den leichtfertig vergebenen Punkten gegen untere Mannschaften in der Rückrunde. Die eigentliche Stärke des Teams von HCH-Trainer Frank Schlageter deutet sich in der Bilanz gegen die direkte Konkurrenz an. Würden nur die Spiele gegen den Meister MTSV II, gegen Feudenheim und Ludwigsburg zählen, wäre der HCH Meister geworden.

Aber auch gestern war noch alles möglich. Der MTSV II lag drei Punkte vor dem HCH, hatte aber das schlechtere Torverhältnis, so dass ein knapper Sieg dem HCH gereicht hätte. Aber dazu kam es nicht; das Spiel endete - laut MTSV-Trainer Benedikt Schulz-Linkholt - "leistungsgerecht unentschieden." Der Spielverlauf erinnerte HCH-Stürmer Eric Sattel an die Fußball-WM: "Nach einem frühen Tor igelt man sich ein und hofft bestenfalls auf erfolgreiche Konter."

Genau das spiegelt den Spielfilm. Bereits in der achten Minute spielte Mannheims Max Hoffmann von der Mittellinie einen langen Pass, der ungehindert den HCH-Schusskreis erreichte; Lukas Eberle schoss direkt und unhaltbar.

Mannheim verlegte sich auf eine massierte Abwehr, der HCH spielte leicht überlegen, kam aber nur zu wenigen Chancen. Da fehlten Glück und Kaltschnäuzigkeit, wie zum Beispiel bei David Müller, der in der 25. Minute nur knapp an TSV-Torwart Lars Gärtner scheiterte. Erst in der 31. Minute fiel der Ausgleich durch eine von Kim Binder sicher verwandelte Strafecke.

In der Pausenansprache versuchte Schlageter, dem Team mehr Mut einzuflößen: "Wir haben noch Potenzial nach oben." Doch daraus wurde nichts. "In der zweiten Halbzeit waren wir zu hektisch und haben so unser System verloren" analysierte Kapitän Nils Berger. Zwar kam der MTSV II nur zu einer einzigen Torchance, die Philipp Gippert mit sehr guter Parade gegen Fabian Reiss zunichte machte. Aber auch der HCH schlug kein Kapital aus seinen höheren Spielanteilen, zumal die Ideen aus dem Mittelfeld von Mannheims früher Abwehr im Keim erstickt wurden. Die mehr oder minder freien Außenbahnen wurden zu wenig gesucht. Trotz der Enttäuschung zog Frank Schlageter eine positive Saisonbilanz: "Wir haben in den letzten Wochen eine sehr gute Entwicklung gehabt. Wenn wir die ganze Saison so gespielt hätten, hätten wir es geschafft. Aber wir werden konstanter werden und in Zukunft weiter angreifen."

Die HCH-Damen verloren ihr letztes Spiel mit 0:5 beim HC Ludwigsburg. Eine Halbzeit lang hielt das stark ersatzgeschwächte Team mit (0:1), zollte aber dem ungewohnten System und der tropischen Hitze Tribut, so dass kaum noch etwas zusammenlief. Der zweite Platz in der Abschlusstabelle blieb allerdings unangefochten.