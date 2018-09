Von Michael Wilkening

Mannheim. Zur letzten Entscheidung um eine deutschen Meisterschaft im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes waren gestern Abend noch einmal knapp 2000 Zuschauer in die Mannheimer Maimarkthalle gekommen. Bei den Einzel-Titelkämpfen der Trampolinturner sahen sie dabei, was diesen Sport ausmacht - und gefährlich macht. Im Finale der Herren gingen die acht Teilnehmer ein hohes Risiko, weshalb nur vier von ihnen ihre Übungen beendeten. Herausragend war Martin Gromowski vom MTV Bad Kreuznach, der nicht nur die höchsten Schwierigkeiten zeigte, sondern auch alle seine zehn Sprünge der Kür sicher durchturnte.

Gromowski ging als letzter Athlet überhaupt aufs Trampolin, und ganz zum Schluss bekamen die Zuschauer noch einmal vor Augen geführt, zu welchen Leistungen die besten Trampolinturner der Nation in der Lage sind. Vollkommen überlegen mit 58,550 Punkten siegte der Bad Kreuznacher deshalb, mehr als sieben Punkte hinter ihm landete Nick Nowak (TG Salzgitter/51,280) auf dem zweiten Rang. Daniel Schmidt (SC Itzehoe/45,625) wurde Dritter. Für Mitfavorit Kyrylo Sonn aus Bad Kreuznach, der nach dem Vorkampf mit der zweitbesten Note ins Finale sprang, blieb nach einem Sturz nur der achte und letzte Platz.

"Wir hatten hier ein neues Trampolin im Einsatz, das keine Fehler verzeiht", begründete Gromowski die hohe Ausfallquote in der Herren-Konkurrenz. Er selbst habe allerdings von der Weiterentwicklung des Sportgeräts profitiert: "Mir kam es entgegen, dass das Trampolin mehr Kraft entfaltet, weil ich für meine Sprünge mehr Höhe brauche", sagte der alte und neue deutsche Meister. "Ich bin sehr zufrieden, weil ich die Atmosphäre hier in der Halle genießen konnte", sagte Gromowski. Nur alle vier Jahre starten die Trampolinturner während des Turnfests vor so vielen Zuschauern. Bei den "normalen" Titelkämpfen in den Zwischenjahren ist das Interesse deutlich geringer.

Für den 29-Jährigen bedeutete seine vierte Einzelmeisterschaft eine Durchgangsstation auf dem erträumten Weg zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016. Bislang scheiterte der sympathische Turner bei seinen beiden Anläufen, sich für die "Spiele" zu qualifizieren. "Mein Plan sieht vor, es noch einmal zu versuchen", sagt der angehende Polizist. Bis Anfang 2015 dauert die Berufsausbildung noch, und je nach sportlichem Erfolg bis dahin wird er im Anschluss alles auf die Olympia-Karte setzen.

Immerhin bewies er in der Maimarkthalle, dass er für die große Bühne bestimmt ist. Vier deutsche Meisterschaften gewann Gromowski in seiner Karriere, und drei Mal gewann er diese bei einem Turnfest. "Das ist ein gutes Pflaster", sagte der "Turnfest-Experte" mit einem Lächeln auf den Lippen.

Bei den Damen gab es einen Favoritensieg. Lara Hüninghake (TG Salzgitter) ging als Titelverteidigerin an den Start und setzte sich mit 50,535 Punkten souverän durch. Nach der Goldmedaille im Synchronwettbewerb am Tag zuvor freute sich Hüninghake über die Doppelmeisterschaft. Bundestrainer Michael Kuhn war dennoch nicht völlig zufrieden. "Bei den Damen sind wir international nicht auf Topniveau", sagte er. Mit den Übungen in Mannheim war er dennoch nicht unzufrieden. Sarah Eckes (MTV Bad Kreuznach/48,865) und Alexandra Kohler (MTV Bad Kreuznach/48,405) landeten hinter Hüninghake auf den Medaillenplätzen.