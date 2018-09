Von Claus-Peter Bach

Ladenburg. Der ASV Ladenburg hat am Samstagabend in der Gewichtheber-Oberliga Baden-Württemberg mit 518,4:368,5 Kilopunkten gegen den GV Eisenbach gewonnen und deshalb die Meisterschaft und die Rückkehr in die 2. Bundesliga Südwest gefeiert. Über 100 Zuschauer in der Lobdengauhalle, unter ihnen der seit dem 1. April amtierende Bürgermeister Stefan Schmutz (SPD), erlebten eine hoch überlegene Staffel des ASV, die in dieser Saison zum ersten Mal über 500 Kilopunkte addierte und in dieser Verfassung eine Klasse höher mithalten könnte.

Davon jedenfalls ist Thomas Roß (56) überzeugt. Der Garten- und Landschaftsbaumeister führt die Gewichtheber-Abteilung des ASV als Nachfolger des unter den Zuschauern beide Daumen drückenden Erwin Prior seit 15 Jahren und sagte schon vor dem Kampfbeginn klipp und klar: "Wenn wir Erster werden sollten, steigen wir auf." Im letzten Jahr hatte der ASV die Oberliga ebenfalls dominiert, aber auf den Aufstieg verzichten müssen, weil die Wettkampfhalle beschädigt war und renoviert werden musste. Bürgermeister Schmutz ist froh, dass die ASV-Staffel ihren Lohn für eine gute Saison diesmal einstreichen darf. Er freut sich auf die 2. Liga "mit den vielen Nachbarschaftstreffen" und einem sicherlich größeren Publikumsinteresse.

Der Wettkampf gegen die aus dem südlichen Schwarzwald angereisten Eisenbacher war schon nach dem Reißen vorentschieden. Alle zwölf Zwischenergebnisse sprachen für die Ladenburger - auch weil Eisenbachs Heberinnen und Heber zu hoch einstiegen und deshalb viele Fehler produzierten. Daniel Hermann, mit 105 Kilogramm im Reißen noch der stärkste Eisenbacher, scheiterte im beidarmigen Stoßen drei Mal an 120 Kilogramm und baute ein "Loch". Bester Eisenbacher war der 18-jährige David Steinmann, ein ganz großer Kämpfer, der bei 57 kg Körpergewicht 75 kg im Reißen und 94 kg im Stoßen zur Hochstrecke brachte und damit 81 Kilopunkte sammelte.

Besser als Steinmann waren aber drei Ladenburger, und jetzt wird die Geschichte auch ein bisschen traurig. Denn der 29-jährige David Waldraff, seit 2004 Stammkraft beim ASV und am Samstag mit 271 kg im Zweikampf und 115 Kilopunkten bester Heber des Abends, bestritt seinen letzten Kampf. Der Physiotherapeut tritt bei Neckarsulm eine neue Stelle an und gibt das Heben auf. "Jetzt lassen wir ihn mal...", lachte ASV-Trainer Werner Rapp. Der 70-Jährige, der seit 45 Jahren Gewichtheber trainiert, hat schon manche Athleten vorzeitig aufhören sehen und ahnt, dass die eiserne Hantel auch David Waldraff schon bald wieder mächtig locken wird. Neben Waldraff wurde auch Michael Rotzler mit zwei Einlage-Stoßhebungen über 80 und 85 kg in den sportlichen Unruhestand verabschiedet. Teamkapitän Lukas Roß (29), der in dieser Saison eine langwierige Verletzung sorgfältig auskuriert hat und in der 2. Liga wieder einsteigen wird, fand für Rotzler und Waldraff nette Worte: "Sie sind gute Heber und sehr gute Kameraden."

David Waldraff hatte wie Jonas Rau mit 271 kg im Zweikampf (93,4 Kilopunkte) sechs blitzsaubere gültige Versuche, Kyra Loose (125/84) war drittbeste Heberin. Das 55,5 kg zierliche Mädchen stellte mit 55 kg im Reißen ihre Bestleistung ein. Neue Bestleistungen gelangen Nico Wonisch (59,7 kg schwer, 80 kg im Reißen) und Vera Ma (61,2/60). Das vom Ringen zum Gewichtheben gewechselte Eigengewächs Luca Carboni überzeugte mit 226 kg im Zweikampf und 70 Kilopunkten.

Erfreulich ist, dass die ASV-Staffel beisammen bleiben wird. Abwerbungen bei anderen Vereinen und die Verpflichtung teurer Gastheber aus dem Ausland schließt Thomas Roß aus: "Wir bauen auf unseren eigenen Nachwuchs. Wenn jemand zu uns kommen will und zu uns passt, sagen wir natürlich nicht ,nein’" Ebenfalls eine Saison dranhängen wird Werner Rapp, unterstützt von Hanspeter Schwebler. Rapp feierte am Samstag seinen sechsten Aufstieg mit dem ASV und erinnerte sich auch an drei Athleten, die unter seiner Anleitung zu Olympioniken geworden sind. "Das Spießel war einer davon", strahlte Rapp über die Leistungen des Heidelberger Nationalhebers Jürgen Spieß, der am Freitag in Split Platz fünf bei der Europameisterschaft gefeiert hatte.

ASV Ladenburg - GV Eisenbach 518,4:368,5, Ladenburg: David Waldraff (78,3 kg Körpergewicht) 120 kg im Reißen + 151 kg im Stoßen = 271 kg im Zweikampf/115 Kilopunkte; Jonas Rau (85,8) 12+ 145 = 265/93,4; Kyra Loose (55,5) 55 + 70 = 125/84; Nico Wonisch (59,7) 80 + 101 = 181/81; Vera Ma (61,2) 60 + 70 = 130/75; Luca Carboni (78,8) 100 + 126 = 226/70.

Eisenbach: David Steinmann (57) 75 + 94 = 169/81; Sphie Mariani (54,9) 49 + 59 = 108/69; Philipp Mariani (70,9) 94 + 115 = 209/73; Niklas Heizmann (61,7) 70 + 90 = 160/52; Daniel Hermann (76,8) 105 + 0 = 105/29,5; Tamara Heizmann (61,7) 45 im Reißen + Roman Hänsch (101,6) 146 im Stoßen = 64.