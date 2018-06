Von Herbert Schmerbeck

Bad Rappenau-Heinsheim. Zum Abschluss gab es die Meisterfeier mit Freibier. Vorher stand noch mal eine Spitzenleistung der Gewichtheber des TSV Heinsheim. "Es war ein nahezu perfekter Wettkampf für unsere Mannschaft", sagte Ralf Fein, der Technische Leiter. Mit 654,0:594,0 (3:0) gewannen die Heinsheimer zum Abschluss gegen den KSV Grünstadt. Meister der 2. Bundesliga Gruppe C waren sie schon vorher sicher gewesen - aufgestiegen in die erste Liga durch eine Strukturreform auch. "Das war heute eine Riesenveranstaltung. Herauszuheben ist Lars Wittmann, der zum ersten Mal nach fünf Jahren wieder 90 Punkte gemacht hat", erklärte Fein. Aber auch Fabian Gallion, Edward Schuler, Petar Angelov, Aleksandar Dimitrov und Christopher Roland demonstrierten Stärke.

"Jetzt bereiten wir uns auf das Finale in Meißen vor", sagte Fein. Dort steht das Meisterschaftsfinale der drei zweiten Bundesligen auf dem Programm. Die jeweiligen Meister heben in einem Dreierwettkampf den Besten aus. "Natürlich wollen wir den Pokal beim dritten Anlauf endlich haben, wir waren zweimal Zweiter", sagt Fein, bedauert aber: "Leider sind am selben Termin am 29. April die süddeutschen Jugendmeisterschaften, wo wir mit über zehn Hebern starten, so dass wir nicht mit einem ganzen Bus hinfahren, weil ein Teil nach Lörrach zur Jugendmeisterschaft fährt und der andere Teil nach Meißen zum Finale. Wir sind so stolz und wollen das Finale gewinnen."

Zu Beginn der Saison hatten die Heinsheimer noch einige Verletzte. Die Runde begann schleppend, aber trotzdem erfolgreich. Lars Wittmann stieß wieder zur Mannschaft, dazu der eine oder andere aus der eigenen Jugend. Damit schaffte es der TSV, die Ausfälle aufzufangen. "Wir haben mit Fabian Gallion ein Riesentalent bei uns, von dem wir hoffen, dass er uns noch lange Jahre so erhalten bleibt", erklärt Fein. "Wir haben fast die ganz blütenweiße Weste. Einen einzigen Punkt haben wir in Schifferstadt abgegeben." Die Hoffnung, in der ersten Liga bestehen zu können, ist vorhanden. "Die Liga wird von sieben auf neun Mannschaften erhöht. Mit der Leistung, die wir jetzt über die Saison gebracht haben, hoffen wir, mithalten zu können", sagt Fein. "Wir tun alles dafür." Vor allem mit den drei Bulgaren sind die Heinsheimer gut aufgestellt. Es könnte auch noch den einen oder anderen Neuzugang geben. In dieser Hinsicht ist aber noch nichts spruchreif.

Bei aller Vorfreude auf die Abschlussfeier boten die starken TSV-Heber ihren Zuschauern nochmals einen hochklassigen Wettkampf. Auch wenn die Meisterschaft schon in trockenen Tüchern war, gaben die Männer in den schwarzen Kampfanzügen alles. "Was die Jungs heute noch einmal abgeliefert haben, um sich von ihrem Heimpublikum zu verabschieden, ist einfach toll. Da hat niemand gedacht, ich schone mich fürs Finale", sagt Abteilungsleiterin Martina Dosquet und spricht von einer "verdammt schwierigen Runde": "Wir hatten einige Rückschläge zu verkraften. Wenn uns im Oktober, November irgend jemand gesagt hätte, dass wir so abschneiden, dass wir mit Mannschaft eins Erster werden, mit Mannschaft zwei Erster und mit Mannschaft drei Vizemeister werden, den hätte ich für verrückt erklärt. Es war für die Heber und die Funktionäre eine echt anstrengende Saison. Wir sind ja direkt aus der Masters-WM gestartet. Wir haben in der Vorbereitung sehr viel Zeit gelassen, alle sind während der Woche sehr ans Limit gegangen. Das zeigt, dass der Verein Charakter hat."

Martina Dosquet hofft, dass ihre Mannschaft durch die Strukturänderung der Bundesligen und durch die Aufstockung von sieben auf neun Teams mal etwas länger erstklassig bleiben kann. Klar ist auch den Heinsheimern, dass sie gegen Liga-Schwergewichte wie Obrigheim oder Speyer keine Chance haben werden. Dennoch: "Wir hoffen, dass die Reform mit den neun Mannschaften tatsächlich kommt. Dann bin ich überzeugt, dass wir im Mittelfeld der Tabelle durchaus mitheben können und wettbewerbsfähig sind", sagt Martina Dosquet. Bisher waren die Erstliga-Gastspiele meist von kurzer Dauer. Dieses Mal könnte es anders sein.