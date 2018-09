Von Roland Karle

Obrigheim. Als die Obrigheimer Bundesliga-Heber Edmund Ehrmann, Ralf Eicher, Ralf Fein, Laszlo Kiraly, Wiegand Mächtlen und Thomas Stahl am 6. Oktober 1990 beim TSV Regen mit 596,6:816,4 unterlagen, war nicht abzusehen, dass diese Mannschaft den Ausgangspunkt einer großen sportlichen Ära bilden würde. Zumal die Punktausbeute so gering war wie nie mehr danach.

Nach einigen Jahren des Auf und Ab zwischen Erst- und Zweitklassigkeit gehört der SV Obrigheim seither ununterbrochen der 1. Bundesliga an. Zunächst waren die Zeiten von intensivem, aber erfolgreichem Abstiegskampf geprägt, inzwischen gehören die Neckar-Odenwälder längst zur Elite des deutschen Gewichthebens. Der SV Obrigheim gewann drei Meisterschaften 2003, 2008 und 2013, fünf Mal wurde die Mannschaft deutscher Vizemeister (2005, 2007, 2010, 2012, 2014).

Nun also starten die Obrigheimer in ihre 25. Bundesliga-Saison in Folge. Das Aufeinandertreffen mit dem AC Mutterstadt am Samstag (Beginn: 19.30 Uhr) ist die 197. Bundesliga-Begegnung und der 98. Heimwettkampf für den Titelverteidiger der Bundesliga West. Die Bilanz in den bislang 24 Jahren im Oberhaus kann sich sehen lassen: 134 Siegen stehen 63 Niederlagen gegenüber - das entspricht einer Erfolgsquote von 68 Prozent. Oder anders gesagt: Von zehn Wettkämpfen gewann Obrigheim sieben. Insgesamt erkämpften sich die Athleten 156.593 Punkte, das bedeutet im Durchschnitt 795 pro Wettkampf.

So viele wollen sie am Samstag mindestens holen, um gegen Herausforderer Mutterstadt bestehen zu können. Die Pfälzer gelten zwar nicht als Kontrahent um die vorderen Plätze, doch "an einem guten Tag können sie annähernd 800 Punkte erreichen", sagt Obrigheims Teamchef Edmund Ehrmann. Sollte das zum Saisonauftakt der Fall sein, muss sich seine Mannschaft mächtig strecken.

Denn noch sind nicht alle Heber in Bestform, was durchaus so kalkuliert ist. Während die Nationalheber Nico Müller und Jakob Neufeld bereits seit dem Frühsommer intensiv trainieren und sich mit Blick auf die Anfang November stattfindende Weltmeisterschaft ihrem Leistungshöhepunkt nähern, bereitet sich der Großteil der Mannschaft gezielt auf das vermutlich entscheidende Duell am 20. Dezember gegen den AV Speyer vor. Wer gewinnt, wird wohl den Titel in der Bundesliga West für sich beanspruchen und den DM-Endkampf ausrichten.

Routiniers wie Rene Horn und Alexander Oberkirsch, die beide berufstätig sind, müssen mit ihren Kräften anders haushalten als Vollzeit-Gewichtheber wie Nico Müller und Jakob Neufeld. Auch die beiden Jungathleten Matthäus Hofmann und Adrian Müller konnten in der Vorbereitung nicht so trainieren, wie sie gerne gewollt hätten. Müller unterzog sich im Sommer einer Knieoperation und tastet sich nun an höhere Lasten heran. Seit rund sechs Wochen ist der 19-Jährige wieder gut belastbar, so dass er gegen Mutterstadt auf jeden Fall in der Anfangsformation stehen wird, auch wenn er noch nicht an seine Bestleistung von 134 Punkten - aufgestellt im DM-Finale am 19. April in Chemnitz - herankommen wird. Für Adrian Müller ist es am Samstag sein 25. Bundesliga-Einsatz.

Matthäus Hofmann musste den wichtigsten Wettkampf der vergangenen Saison sausen lassen. Das DM-Finale erlebte er nur als Zuschauer. "Ich hatte fast ein halbes Jahr Probleme mit dem Rücken", berichtet er. Dank intensiver Unterstützung durch Physiotherapeut, Arzt und Trainer ist der 20-Jährige nun seit fast zwei Monaten wieder schmerzfrei und steht voll im Training. "Mir geht es aktuell hervorragend", sagt Hofmann, der bereits 30 Bundesliga-Wettkämpfe für den SV Obrigheim absolviert hat und dessen Rekord bei 161,6 Punkten steht. Eine Marke, die nicht für die Ewigkeit stehen soll. Vielleicht kann sie der Obrigheimer schon in dieser Saison übertreffen. Er gibt sich jedenfalls zuversichtlich: "Ich bin auf einem sehr guten Weg zurück zu alter und neuer Stärke."