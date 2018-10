In der Mannschaftswertung kam der SV Obrigheim auf Platz zwei.

Obrigheim. (fh) Die deutschen Schülermeisterschaften der Jahrgänge 1999 bis 2001 kamen im hessischen Pfungstadt zur Austragung. 171 Nachwuchsathleten aus 55 Vereinen hatten sich für die Titelkämpfe qualifiziert. Sie hatten einen Fünfkampf zu absolvieren, der aus den Gewichtheberdisziplinen Reißen und Stoßen sowie den leichtathletischen Übungen Lauf, Sprung und Wurf bestand.

Aus der Talentschmiede der Germanen hatten sich neun Athleten für die Titelkämpfe qualifiziert, so dass man zusammen mit Gräfenroda (Sachsen) das zahlenmäßig größte Teilnehmerkontingent stellte. Unter Anleitung des Betreuerteams Daniel Pischzan, Thorsten Hauß und Ingo Fein zeigten überzeugten alle durch gekonnte Hebungen und zahlreiche persönliche Rekorde. Herausragend aus Obrigheimer Sicht waren die Leistungen von Yannik Staudt, der sich unter härtester Konkurrenz den Titel sicherte sowie die Vizemeisterschaft von Sarah Döll und der 3. Platz von Janne Soldner. Niklas Ripperger traf ebenfalls auf starke Konkurrenz und verfehlte trotz sehr guter Leistungen mit Platz 4 nur ganz knapp den Sprung auf das Treppchen.

Beim Jahrgang 2001 war Obrigheim mit drei Athleten vertreten. Den Anfang machte Elisabet Hofmann, die bei der weiblichen Jugend mit 399,1 Punkten einen guten 8. Platz belegte. Die Schwester von Bundesliga-Heber Matthäus Hofmann betreibt erst seit gut vier Monaten Gewichtheben, sodass allein schon die Qualifikation als großer Erfolg zu werten ist. Sie bestätigte ihre erfreuliche Entwicklung mit 26 kg im Reißen und 31 kg im Stoßen sowie guten Athletikergebnissen. Gleiches gilt für Philipp Sailer, der bei der männlichen Jugend in der Gruppe "halbschwer" mit 446,5 Punkten einen unerwarteten 6. Platz belegte. Bemerkenswert seine Gewichtheberergebnisse, wo er sich auf 40 kg (Reißen) bzw. auf 52 kg (Stoßen) verbesserte. Luca Weiner gelang in der Gruppe "leicht" mit 472,6 Punkten ein erfreulicher 5. Platz. Auch er wusste mit neuen persönlichen Rekorden (Reißen 32 kg, Stoßen 43 kg) und guten Athletikleistungen zu gefallen.

Einen unglücklichen Auftakt nahmen die Wettbewerbe des Jahrgangs 2000, da sich Marie Waldenberger im Reißen am Ellenbogen verletzte und den Wettkampf nicht fortsetzen konnte.

Umso erfreulicher war aber das Abschneiden von Sarah Döll, die sich mit sehr guten 486,2 Punkten und lediglich 1,5 Punkten auf die Siegerin die Vizemeisterschaft sicherte. Von einem Schulaufenthalt in London direkt angereist, erzielte sie in den Gewichtheberdisziplinen sehr gute 47 kg im Reißen und 60 kg im Stoßen. Weiter verbessert zeigte sich Ruben Hofmann, indem er im Gewichtheben 47 bzw. 60 kg über dem Kopf fixierte und in Verbindung mit den Athletikergebnissen 537,1 Punkte ansammelte. Einen starken Eindruck hinterließ Niklas Ripperger, mit 533,0 Punkten Vierter der Gruppe "schwer". Seine 73 kg im Reißen und 93 kg im Stoßen bedeuteten eine Verbesserung seiner erst vor drei Wochen aufgestellten persönlichen Rekorde um weitere 11 kg.

Beim Jahrgang 1999 erwies sich Yannik Staudt mit 618,2 Punkten als der Beste in der Gruppe "leicht". Allerdings musste er sich stärkster Konkurrenz erwehren. Nach der Athletik lagen drei Athleten praktisch gleichauf, sodass das Heben entscheiden musste. Mit der neuen Bestmarke von 87 kg im Reißen und 107 kg im Stoßen erwies sich Yannik einen Deut stärker als seine Konkurrenten und gewann mit 643,3 Punkten seine zweite deutsche Meisterschaft. Ebenfalls aufs Treppchen schaffte es Janne Soldner, der trotz Rückenproblemen einen guten Wettkampf ablieferte und mit 520,6 Punkten (Reißen 80 kg / Stoßen 95 kg) den 3. Platz in der Gruppe "schwer" belegte.

In der abschließenden Vereinswertung wurde Obrigheim hinter Gräfenroda als zweitstärkster Verein Deutschlands ausgezeichnet. Die Sachsen profitierten dabei vom Ausscheiden von Marie Waldenberger, deren fehlende Punkte den 1. Platz verhinderten.