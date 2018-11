Sinsheim. (oh) Wie alljährlich vor dem Rundenstart in den einzelnen Ligen des Fußballkreises Sinsheim sind wieder zwei Runden im Krombacher-Pokal vorgeschaltet. Reizvoll werden wieder die Duelle zwischen "David" und "Goliath", die ja gerade den Reiz dieses Wettbewerbs ausmachen. Fünf Mannschaften haben diesmal ein Freilos in Runde eins.

Bereits sechs Spiele werden am Samstag, 9. August, ausgetragen. Den Auftakt macht um 16 Uhr der SV Reihen II gegen den Kreisklasse-A-Aufsteiger VfB Bad Rappenau. Alles andere als ein Gästesieg wäre eine große Überraschung. Reizvoll ist das Duell zwischen dem VfB Epfenbach II und dem SV Bargen, zum einen wegen dem direkten Vergleich der beiden B-Klasse-Teams, zum anderen weil SV-Trainer Dominik Dörr in seinem ersten Pflichtspiel gleich auf seinen ehemaligen Verein trifft. Eine harte Nuss hat der TSV Neckarbischofsheim II mit dem souveränen A-Klassen-Meister TSV Dühren zu knacken. Zwei Spitzenteams der letztjährigen BII-Staffel stehen sich mit dem SV Rohrbach/S. II und dem TSV Helmstadt II gegenüber, wobei die Truppe von Sebastian Münch in der neuen Runde in der BI antreten wird.

Auf dem Papier eine klare Sache scheint die Partie zwischen Türkspor Eppingen II und dem Aufsteiger in die Kreisliga A, TSV Obergimpern II, zu sein. Aber jede Partie muss erst gespielt werden. Im unteren Bereich ihrer jeweiligen Klassen landeten der TSV Eichtersheim und der SV Reihen. Der Klassenunterschied sollte sich aber schon bemerkbar machen.

Die übrigen 20 Begegnungen finden am Sonntag, 10. August, statt. Die Partie Neckarbischofsheim gegen Epfenbach wurde als erste aus dem Lostopf gezogen. Dieses Lokalderby verspricht enorme Spannung und der Kreisliga-Aufsteiger wird sich sicher teuer verkaufen. Der SV Tiefenbach sollte bei seinem Gastspiel beim VfB Eppingen III die Oberhand behalten können. Das Spitzenteam der BI-Klasse SV Eichelberg hat es mit der neu gebildeten SG Richen/Stebbach zu tun, welche künftig in der Kreisklasse A an den Start gehen wird. Hier ist eine Prognose äußerst schwierig. Zwischen Daisbach und Dühren liegen nach dem Aufstieg der Truppe von Trainer Welker jetzt zwei Klassen. Können die Daisbacher trotzdem etwas ausrichten? Einen schweren Stand dürfte der FC Berwangen gegen Michelfeld II haben. Mit Untergimpern und Türkspor Eppingen treffen zwei Kreisligisten aufeinander. Hier wird vermutlich die Tagesform den Ausschlag geben. Fast hätten Türk Gücü Sinsheim und Waldangelloch in dieser Runde in einer Klasse gespielt, doch durch den Aufstieg von Sulzfeld in die Landesliga konnte die Maurer-Truppe den Klassenerhalt schaffen. Jetzt stehen sich beide Teams im Pokalwettbewerb gegenüber. Ein internes A-Klassen-Duell führt Hilsbach und Landshausen zusammen. Kann der B-Ligist SV Adelshofen dem A-Ligisten FC Eschelbronn ein Bein stellen? Der SC Siegelsbach hat den Aufstieg in die Kreisklasse A geschafft. Die Skamrahl-Mannen haben es jetzt ebenfalls mit einem A-Ligisten zu tun, nämlich mit dem VfL Mühlbach.

Kreisliga-Absteiger Kirchardt hat es mit keinem geringeren als dem Titelverteidiger FC Zuzenhausen II zu tun. Hier sollten die Vorzeichen klar sein. Die beiden Letztplatzierten der BI-Liga Bab-stadt und Ehrstädt wurden als Begegnung ausgelost. Hier sollte der Ausgang völlig offen sein. Leicht favorisiert sollte der FC Weiler beim gleichklassigen TSV Ittlingen sein. B I gegen B II heißt es, wenn der SV Grombach und die SG Waibstadt II aufeinander treffen. Die Keitel-Mannen haben ihren "Ausflug" in die Kreisklasse A nach einem Jahr wieder beendet. Der TSV Kürnbach II sorgte im Pokal schon oft für Furore. Ob er allerdings gegen Obergimpern etwas ausrichten kann, ist äußerst fraglich.

Die SG 2000 Eschelbach sollte sich trotz des Heimvorteils des SV Sinsheim behaupten können. Reizvoll ist das Derby zwischen Neidenstein und Helmstadt, wobei sich die Groß-Mannen hier keine Blöße geben wollen. In den Partien Richen/Stebbach II gegen Eppingen II, Sulzfeld II gegen Steinsfurt und Elsenz gegen Treschklingen sollte jeweils der klassenhöhere Gast die besseren Karten haben. Das Spiel des TSV Steinsfurt II gegen den SV Gemmingen, das am Samstag hätte stattfinden sollen, wurde wegen Spielermangels der Steinsfurter Reserve abgesagt, so dass Gemmingen bereits kampflos die zweite Runde erreicht hat.

Die Begegnungen der ersten Kreispokalrunde: Samstag, 16 Uhr: SV Reihen II - VfB Bad Rappenau, 16.30 Uhr: VfB Epfenbach II - SV Bargen, TSV Neckarbischofsheim II - TSV Dühren, SV Rohrbach/S. II - TSV Helmstadt II, Türkspor Eppingen II - TSV Obergimpern II, 17.00 Uhr: TSV Eichtersheim - SV Reihen, Sonntag, 16.30 Uhr: TSV Neckarbischofsheim - VfB Epfenbach, VfB Eppingen III - SV Tiefenbach, SV Eichelberg - SG Richen/Stebbach, SV Daisbach - TSV Dühren II, FC Berwangen - TSV Michelfeld II, SG Untergimpern - Türkspor Eppingen, Türk Gücü Sinsheim - TSV Waldangelloch, SV Hilsbach - FV Landshausen, SV Adelshofen - FC Eschelbronn, SC Siegelsbach - VfL Mühlbach, SG Kirchardt - FC Zuzenhausen II, SV Babstadt - SV Ehrstädt, TSV Ittlingen - FC Weiler, SV Grombach - SG Waibstadt II, TSV Kürnbach II - TSV Obergimpern, SV Sinsheim - SG 2000 Eschelbach, SV Neidenstein - TSV Helmstadt, SG Richen/Stebbach II - VfB Eppingen II, FVS Sulzfeld II - TSV Steinsfurt, FV Elsenz - SV Treschklingen, Freilose: SG Waibstadt, FC Rohrbach a.G., FVS Sulzfeld, TSV Zaisenhausen, TSV Reichartshausen.