Neckarelz. (js) "Wir sind auf einem guten Weg, die Rädchen greifen immer besser ineinander, die Mannschaft ist stabiler geworden", erkannte der Neckarelzer Trainer Peter Hogen nach dem deutlichen 5:1-Erfolg am Dienstag beim KSV Baunatal. Nur nicht nachlassen, fordert er, für ihn heißt es jetzt nachlegen. Am Samstag (Anpfiff 14 Uhr), wenn der SVN Zweibrücken erwartet wird, will die SpVgg Neckarelz erstmals in der laufenden Runde zwei Siege in Serie feiern. "Dann hätten wir uns in der Tabelle in gesicherte Bereiche vorgearbeitet."

Von den vereinsinternen Turbulenzen des SVN Zweibrücken lässt sich Peter Hogen nicht beeinflussen. Die Rheinlandpfälzer mussten noch vor der Wechselfrist wegen "kurzfristiger Verbindlichkeiten" (fehlender Trikotsponsor) fünf renommierte Spieler abgeben, die laut Vorsitzender Richard Denger "eine Summe im sechsstelligen Bereich einbrachte, die uns weiterhalf". Es wurden vier neue, günstigere Spieler verpflichtet, die sich mittlerweile akklimatisiert zu haben scheinen. Als Beleg dafür ist der jüngste 2:1-Sieg bei Hessen Kassel zu sehen. Zweibrückens Trainer Adis Herceg bestätigte auch, dass die Stimmung langsam steige, man könne sich wieder auf das Sportliche konzentrieren. Dazu passt auch, dass Schatzmeisterin Marina Nau verkündete: "Die Finanzierung der kompletten Runde ist gesichert."

Schon aus diesen Gründen stuft Peter Hogen den samstäglichen Gegner nicht als angezählt ein, den man nach Belieben im Ring bzw. Elzstadion vor sich hertreiben kann. "Ich möchte den heimischen Fans auch mal wieder eine gute Leistung inklusive dreier Punkte präsentieren."

Bis auf die Lanzeitverletzten und den seit Dienstag leicht angeschlagenen Marcel Gerstle sind alle Spieler fit. Nach seiner Gelbsperre wird Marcel Busch wieder auflaufen, auch steht Ugur Beyazal wieder zur Verfügung.