Neckarelz. (js) "Bruder Leichtsinn" erteilt der Neckarelzer Trainer Peter Hogen eine strikte Absage. Sicherlich stufe er den jüngsten 3:0-Heimerfolg über die TSG Hoffenheim II als befreiend ein, "doch in der Tabelle hängt alles eng zusammen, entschieden ist noch gar nichts." Deshalb fordert er weiterhin höchste Konzentration, kein Nachlassen und möglichst etwas Zählbares vom kommenden Auswärtsspiel bei Wormatia Worms (Anpfiff Samstag um 14 Uhr).

"Was schwer werden wird, denn im Gegensatz zum Hoffenheimspiel müssen wir in Worms an unsere Grenzen gehen", prophezeit der Übungsleiter eine enge Kiste. Und wer diese "Grenzgänger" sein werden, kann er noch nicht sagen. Gestern nahm Niklas Horn das Mannschaftstraining wieder auf, auch Marcel Gerstle überwand seinen grippalen Infekt. Damit steht dem Trainer wieder seine komplette Kreativabteilung zur Verfügung. Ebenfalls einsatzbereit meldete sich nach seiner Adduktorenverletzung Danny Galm. Doch von größeren mannschaftsinternen Umstellungen will Peter Hogen Abstand nehmen: "Die Elf überzeugte zuletzt, warum soll ich daran viel ändern?" Nicht zur Verfügung stehen Marcel Abele und Christian Schäfer, die beide an Sehnenentzündungen leiden.

Zwei deutliche Niederlagen haben den Regionalliga-Fußballern der TSG Hoffenheim II den Start ins neue Jahr verdorben. Durch die Niederlagen gegen Nöttingen und Neckarelz muss sich Trainer Marco Wildersinn in der Tabelle nach unten orientieren, weil die Abstiegszone wieder näher gekommen ist. Gegen den Tabellenletzten TuS Koblenz sollten am Sonntag (14 Uhr) drei Punkte her - um das eigene Nervenkostüm zu beruhigen und einen Sprung in der Tabelle zu machen.

"Natürlich strotzen die Jungs nicht gerade vor Selbstvertrauen", sagt Coach Wildersinn, der aber ein paar Ideen hat, wie die Brust seiner Kicker bis Sonntag wieder breiter werden kann. "Da gibt es kein Allheilmittel, aber durchaus Möglichkeiten", sagt der Hoffenheimer Trainer, der natürlich einen Sieg gegen Koblenz holen möchte, das Team der TuS aber nicht mehr mit dem aus der Vorrunde vergleichen will. "Da ist ein neuer Trainer mit neuen Ideen am Werk, da sind Fortschritte erkennbar", berichtet Wildersinn. Er selbst muss auf Stürmer Mattia Maggio verzichten, der an muskulären Problemen leidet. Aus dem Profikader dürfte Janik Haberer zum Einsatz kommen.