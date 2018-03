Walldorf. (bz/rodi/miwi) Man kennt sich. Die Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf und FC Nöttingen haben in den vergangenen Jahren öfters die Klingen gekreuzt. Am morgigen Samstag um 14 Uhr kommt es im Dietmar-Hopp-Sportpark zum nächsten Duell.

"Die Nöttinger haben das Ziel, so viele Gegner wie möglich zu ärgern", erwartet FCA-Trainer Matthias Born einen motivierten Kontrahenten, obwohl die Mittelbadener bereits zehn Punkte hinter dem Vorletzten zurückliegen. "Sie hatten viele Verletzte, die jetzt nach und nach wieder zurückkommen", ist Born bestens über Nöttingen informiert und gibt seiner Mannschaft einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg: "Wir sind gut beraten, sie nicht zu unterschätzen." Jonas Kiermeier muss gegen den FCN eine Gelb-rot-Sperre absitzen.

Bereits in knapp drei Wochen treffen die beiden Klubs wieder aufeinander. Am 28. März geht es im Halbfinale des badischen Pokals darum, wer dem Verbandsligisten SG Kirchheim ins Endspiel folgen wird.

Mit den steigenden Temperaturen blühen auch die Aufstiegsträume beim SV Waldhof. So ließ sich Kapitän Michael Fink nach dem 3:1-Erfolg über den SSV Ulm entlocken, dass man wohl nicht zehn, sondern noch zwölf Pflichtspiele vor sich habe. Die beiden Aufstiegsspiele hat der Routinier fest im Visier. Die Ausgangsposition - derzeit stehen die Blau-Schwarzen neun Zähler vor dem dritten Tabellenplatz, welcher nicht mehr zu den Relegationsspielen berechtigt - soll am Sonntag um 14 Uhr bei den TuS Koblenz weiter verbessert werden. Mit dem Aufsteiger, der eine sorgenfreie Runde spielt, ist aus der Vorrunde noch eine Rechnung offen. Schafften die Turn- und Sportfreunde es doch als einziges Team, dem SVW eine Heimniederlage zuzufügen.

Auf den verletzten Ali Ibrahimaj muss Trainer Gerd Dais verzichten. Erster Anwärter auf den freien Platz in der Startelf ist Gianluca Korte, der nach der Winterpause schon zwei Tore und zwei Vorlagen zum Höhenflug seines Klubs beigesteuert hat. "Wir wollen gar nicht so sehr nach unten schauen, sondern unsere Spiele weiter gewinnen. Dann kann uns egal sein, wie die Konkurrenten spielen", gibt der Deutsch-Italiener die Richtung vor. In Koblenz soll der erste Auswärtssieg im Kalenderjahr gelingen.

Keine Mannschaft ist so stark und so erfolgreich in das neue Jahr gestartet wie die TSG 1899 Hoffenheim II. Drei Siege gab es in drei Partien. Das Torverhältnis von 9:2 zeigt, dass die Spieler von Marco Wildersinn gut drauf sind. Der Lohn ist der Sprung auf Platz vier. "Das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Da schaue ich einmal ganz kurz drauf, und das war es", sagt Wildersinn.

Dem Coach ist es wichtiger, dass sein Team weiter gut und erfolgreich spielt. Beim FK Pirmasens wird es am Samstag um 14 Uhr nicht einfach, denn dort müssen sich die Hoffenheimer auf einen kampfeslustigen Kontrahenten einstellen und auf einen tiefen, holprigen Rasen. "Die Bedingungen werden nicht so gut sein wie bei uns", ist Wildersinn überzeugt. Er ist gespannt, wie seine jungen Spieler die Aufgabe lösen.