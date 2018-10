Erinnerung: An diesem Samstag unterstützen Hoffenheim-Fans den vor einem Jahr schwer verunglückten Boris Vukcevic. Foto: APF

Von Frank Enzenauer

Sinsheim. Dass es viel Wichtigeres gibt, als ein Fußballspiel zu gewinnen, wird an diesem Samstag in der Rhein-Neckar-Arena dokumentiert: Fans und Spieler der TSG 1899 Hoffenheim erinnern an den Schicksalsschlag, den Boris Vukcevic, 23, vor genau einem Jahr erlitten hat.

Vor der Bundesliga-Partie gegen den FC Schalke 04 wird die TSG-Hymne "Unsere Liebe" durch "You'll never walk alone" ersetzt, und die Anhänger auf den Stehplätzen wollen mit einer besonderen Choreographie Vukcevic moralische Unterstützung geben. Auch die Gedanken von Kapitän Andreas Beck kreisen um den Kameraden: "Wir werden uns gegen Schalke voll reinhauen und hoffen natürlich, dass wir Boris einen Sieg widmen können, das ist doch klar."

Vukcevic selbst wird das Spiel in der Reha-Klinik vor dem Fernseher verfolgen. Noch hat er sich nach seinem schlimmen Autounfall am 28. September 2012 nicht in der Öffentlichkeit gezeigt, doch seine Fortschritte sollen enorm sein. Vukcevic könne mittlerweile wieder laufen und sprechen, heißt es. Verständlicherweise achten seine Eltern darauf, dass ihr Boris ungestört von Neugierigen den tapferen Kampf zurück ins pralle Leben führen kann. Auch der Verein verhält sich vorbildlich, hilft großzügig der Familie und meldete den Mittelfeldspieler mit der Rückennummer 7 wie selbstverständlich auf der offiziellen Kaderliste für die Deutsche Fußball-Liga (DFL).

Vor zwei Monaten hatte sich Boris Vukcevic im Hoffenheimer Stadionmagazin erstmals seit seinem Unfall offiziell zu Wort gemeldet: "Es muss sich niemand mehr Sorgen machen. Mir geht es immer besser." Der Diabetiker hatte vor einem Jahr, sehr wahrscheinlich wegen Unterzuckerung, einen Crash auf der B45 bei Bammental verursacht und schwebte aufgrund schwerer Kopfverletzungen mehrere Tage in Lebensgefahr.