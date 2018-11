Lübeck/Mannheim. (dpa-lsw) Die Damen des Mannheimer HC sind zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte deutsche Meister im Hallenhockey. Im Endspiel der Endrunde in Lübeck setzten sich die Mannheimerinnen am Sonntag im Penaltyschießen mit 3:1 (3:3, 2:2) gegen den favorsisierten Titelverteidiger Düsseldorfer HC durch.

Vor 1250 Zuschauern in der Hansehalle erzielten in der regulären Spielzeit Lydia Haase (10./48. Minute) und Greta Lyer (49./Siebenmeter) die MHC-Tore. Sabine Markert (15./Siebenmeter), Lisa-Marie Schütze (20.) und Selin Oruz (38.) trafen für den DHC. Im Penaltyschießen des jederzeit spannenden Finales trafen alle drei Schützinnen für Außenseiter MHC.