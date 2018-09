Von Daniel Hund

Hockenheim. Ganz rechts, im Schatten eines großen Trucks, stehen ein paar Männer im Fahrerlager. Es sind Mechaniker. Sie lächeln und tuscheln, tun geheimnisvoll. Unterhalten wird sich auf Englisch und in gebrochenem Deutsch. Doch es ist nicht zu überhören, um was es geht: Die Mercedes-Stars Nico Rosberg und Lewis Hamilton sind das Gesprächsthema. Ihr Dauerzoff amüsiert die Männer. "Mal sehen, was diesmal so passiert", sagt einer. "Irgendeine verbale Entgleisung wird es sicher geben", schmunzelt ein anderer. Die nächste Runde im Psychokrieg, der zuletzt meist von Hamilton befeuert wurde, wird also mit Spannung erwartet. Und die steigt am Wochenende am Hockenheimring, beim traditionsreichen Großen Preis von Deutschland.

Packende Duelle, spektakuläre Überholmanöver und jede Menge Emotionen - all das erhoffen sich die Fans vom Gastspiel der Königsklasse in der Kurpfalz. Gestern war davon noch wenig zu spüren. Ruhig war's. Morgens teilweise sogar fast gespenstig. Die Mechaniker waren unter sich, genossen die Sonne und trafen erste Vorbereitungen. Es war die Ruhe vor dem PS-Sturm.

Gegen 15 Uhr rückten dann erstmals die Rivalen der Rennbahn ins Rampenlicht. Aber anders: Nicht auf der Strecke, im Presseraum. Oben im Sachs-Haus traf man sich zum Frage-Antwort-Spiel. Beim Heimspiel natürlich mit einem starken deutschen Block: Nico Hülkenberg, Adrian Sutil, Sebastian Vettel und Nico Rosberg gaben sich die Ehre. Und vor allem bei Vettel ist die Vorfreude riesig: "Ich bin ja nur ein paar Kilometer weiter aufgewachsen, da ist es doch logisch, dass dieses Rennen etwas ganz Besonderes für mich ist." Sagte der Heppenheimer. Dann wäre es eigentlich mal an der Zeit, hier endlich zu gewinnen, oder? Vettel grinst: "Ja, vielleicht klappt es ja schon am Sonntag zum ersten Mal. Man hat immer die Chance auf einen Sieg."

Stimmt, wahrscheinlicher ist aber ein weiteres Ausrufezeichen der Sternenkreuzer. Mercedes ist derzeit einfach zu stark. Für viele Experten stellt sich deshalb nur eine Frage: Welcher Silberpfeil macht das Rennen? Der von Rosberg oder doch der von Hamilton. In der WM-Wertung liegen sie fast gleichauf. Rosberg (165 Punkte) hat vier Zähler Vorsprung auf den Briten. Komfortabel ist anders. Rosberg weiß das, bange ist ihm trotzdem nicht. Gerade in Hockenheim nicht. Er liebt den Kurs, kennt ihn wie kaum ein Zweiter. "Hockenheim ist die Strecke, auf der ich im Verlauf meiner Karriere in den Nachwuchsserien die meisten Rennen gewonnen habe", sagt es und schickt ein breites Grinsen hinterher. Selbstbewusstsein pur.

Und da gibt es noch eine weitere "kleine" Motivationsspritze - womit wir wieder beim Psychokrieg mit Hamilton wären. Der hat nämlich zuletzt - auch wenn es wohl nicht ganz so ernst gemeint war - wieder provoziert. Die Kurzfassung: Hockenheim könne gar nicht Rosbergs Heimrennen sein, da er ja gar kein richtiger Deutscher sei. Als der Blondschopf gestern nochmals darauf angesprochen wurde, schien es kurzeitig in ihm zu brodeln. Aber ein Rosberg ist zu clever, er lässt sich nicht aus der Reserve locken. Nur so viel: "Jeder darf seine eigene Meinung haben." Und weiter: "Wir führen einen spannenden Zweikampf. Das ist doch toll."