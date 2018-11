Heidelberg. (nb) Die Augen der Elisabeth Seitz funkeln, als die Gedanken wieder in London sind. "Es ist einfach das Allergrößte, mit nichts zu vergleichen", sagt Deutschlands beste Turnerin. "Der Traum eines jeden Athleten" ist für sie im Sommer 2012 in Erfüllung gegangen. Doch auch für die 19-jährige Mannheimerin gilt: Nach den Olympischen Spielen ist vor den Olympischen Spielen. Die Wettkämpfe 2016 in Rio de Janeiro sind für die besten Athleten der Metropolregion das große Ziel.

Dass sich deren Träume in knapp zweieinhalb Jahren verwirklichen, dazu will die Sportregion Rhein-Neckar ihren Beitrag leisten. Wie zu den Spielen 2008 in Peking und 2012 in London werden im "Team Rio" aussichtsreiche Sportler auf ihrem Weg finanziell unterstützt und begleitet. Ungewöhnlich früh haben die fünf Premium-Partner BASF, SAP, Sparkasse Heidelberg, Henkel und Capri Sonne ihr Engagement zugesagt, so dass gestern bei einer Pressekonferenz in der Sky Lounge der SRH Hochschule Heidelberg - moderiert von Gewichtheber-Olympiasieger Matthias Steiner und Ehefrau Inge - Eli Seitz das neue Banner mit dem Motto: "Eine Region, ein Team, ein Ziel: Olympia 2016" enthüllen konnte.

"Der Sport ist nicht nur zeitintensiv, sondern kostet auch viel Geld. Durch die Unterstützung der Partner fällt es leichter, sich voll aufs Training zu konzentrieren", bedankte sie sich. "Einzigartig, was wir in der Region geschaffen haben", zeigte sich auch Dr. Eckart Würzner begeistert: "Wir wollen unseren Sportlern ein Netzwerk bieten und Teamgeist schaffen", erklärte der Sportregion-Vorsitzende und Oberbürgermeister Heidelberg die Idee des Teams Rio.

Aber man hat sich auch ambitionierte Ziele gesetzt. Sportlich sollen in Rio bei Olympia und den Paralympics zwei Goldmedaillen und 16 Platzierungen unter den besten Zehn erreicht werden. Als "regionales Ziel" hat man sich gesetzt, den Wiedererkennungswert der Athleten und die Identifikation der Region mit ihnen zu stärken. Außerdem sollen die Sportler in gesellschaftlich-integrativen Projekten als Paten eingesetzt werden. Neu im Programm taucht das "Nachhaltigkeitsziel" auf. Gemeinsam mit den Fachverbänden will man Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung der Top-Talente fördern.

Welche Sportler es ins Team Rio 2016 schaffen werden, entscheidet sich erst im Laufe des nächsten Jahres.