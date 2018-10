Frankfurt. (dpa/enze) Die Position des Sportdirektors birgt seit ihrer Einführung 2006 Brisanz, mit dem Bammentaler Hansi Flick soll sie ein neues Image bekommen. "Wir brauchen Kontinuität", hob DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock am Freitag in Frankfurt/Main hervor. "Ich bin absolut überzeugt, dass er die Aufgabe als Sportdirektor mit Kompetenz und Leidenschaft angeht", sagte Bundestrainer Joachim Löw, der sich nach der WM in Brasilien einen neuen Assistenzcoach suchen muss. Flick wird zwar schon jetzt einige Aufgaben des Sportdirektors übernehmen, sein Fünfjahresvertrag beginnt offiziell aber erst am 1. September 2014.

Vor sieben Jahren wollte der damalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann in Bernhard Peters einen weiteren Vertrauten zum DFB holen, der Mann war zuvor Weltmeister-Coach im Hockey. Den Funktionären ging die Fußball-Revolution von Klinsmann, der neue Impulse aus anderen Sportarten wollte, zu weit: Der frühere Nationalspieler Matthias Sammer erhielt den Zuschlag. Peters wurde Nachwuchschef bei der TSG 1899 Hoffenheim und ist dort mittlerweile in die Geschäftsführung aufgestiegen.

Matthias Sammer durfte beim DFB nur den kompletten Bereich unterhalb der A-Nationalmannschaft verantworten. Klinsmann, später dessen Nachfolger Löw und Teammanager Oliver Bierhoff sahen den eher konservativen Sammer als Vertreter einer anderen Philosophie - und grenzten sich von ihm ab. Auch Sammer-Nachfolger Robin Dutt blieb außerhalb des engen Zirkels der Nationalmannschaft. Nach nicht mal einem Jahr folgte er den Ruf von Werder Bremen zurück als Trainer in die Bundesliga. Der Sportdirektor müsse mehr Kompetenzen und Wertschätzung erhalten, mahnte Sammer, inzwischen Sportvorstand des FC Bayern, danach: "Einen guten Idioten werden sie sonst nicht mehr finden."

In Flick rückt nun ein Mann auf den Posten, den Löw als seinen bisher wichtigsten Mitarbeiter bezeichnet: "Wir haben an unserer sportlichen Philosophie permanent gearbeitet und diskutiert", unterstrich der Bundestrainer.

Der 48 Jahre alte, in Heidelberg geborene Flick, als Profi viermaliger Meister mit dem FC Bayern München und vor seiner "Co"-Stelle beim DFB bis 2006 Trainer beim damaligen Regionalligisten TSG Hoffenheim, soll sich vor allem auf den Elitebereich konzentrieren und mit den U-Mannschaften noch näher an das A-Team heranrücken. Die Schnittstelle zum Löw-Team hob Sandrock ausdrücklich hervor.

"Er braucht keine Eingewöhnung und Probezeit, weil er den ganzen Laden kennt", unterstrich DFB-Chef Wolfgang Niersbach. Flick gilt als ausgeglichen und verlässlich.