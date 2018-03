Von Claus Weber

Kirrlach. Das Fernsehen reagierte prompt. Gestern erhielt Willi Kempf eine Einladung nach Berlin. Am 1. Juni soll in einer sogenannten "Outdoor Location" - also im Freien - die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost werden. Die Mannschaft des FC-Astoria darf live vor Ort sein. "Da gehen wir geschlossen hin", versprach Vereinschef Kempf mit immer noch heiserer Stimme. Abends zuvor hatten die Astorstädter zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den badischen Fußball-Pokal gewonnen. Nach dem 1:0-Zittersieg gegen Nöttingen ging's in der Astoria-Pizzeria heiß her. Bis nachts um eins wurde gefeiert. Trainer Guido Streichsbier glänzte als Stimmungsmacher, die Spieler tanzten auf den Stühlen.

Stunden zuvor hatte Streichsbier in Kirrlach eine Bierdusche über sich ergehen lassen müssen. Es war schon die zweite innerhalb von vier Tagen. Am Samstag hatte sein FCA bereits den Aufstieg in die Regionalliga perfekt gemacht.

Die jüngsten Erfolge haben für Fußball-Euphorie gesorgt in der Astorstadt. Normalerweise besuchen im Schnitt rund 350 Zuschauer die Spiele des Oberligisten. Am Dienstag waren auffallend viele Walldorfer unter den gut 1800 Zuschauern in Kirrlach. "Vielleicht realisiert jetzt das Walldorfer Publikum, dass da hinten im Wald guter Fußball gespielt wird und kommt aus dem Loch", schmunzelte Streichsbier.

Ronny Zimmermann ist überzeugt davon. "Wenn ein Aufstieg und ein Pokalsieg nicht für einen Aufschwung sorgen...", sagte der Präsident des Badischen Fußball-Verbandes, der neben den beiden Mäzenen Dietmar Hopp und Gerd Oswald zu den ersten Gratulanten zählte. Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab gratulierte gestern nachträglich.

Lobende Worte fand auch Otmar Schork. "Die Walldorfer machen einen prima Job, die jahrelange gute Arbeit hat sich nun ausgezahlt", sagte der Manager des SV Sandhausen.

Und Ronny Zimmermann fand: "Mit Guido Streichsbier ist schon ordentlicher Schwung reingekommen." Schon unter seinem Vorjänger Roland Dickgießer war's in den letzten Jahren stetig nach oben gegangen. Der Ex-Trainer, der Streichsbier ab und an als Scout zuarbeitet, war von seinem Heimatort Kronau rüber nach Kirrlach geradelt. Sein Urteil zum Pokalfinale: "Es war so eng wie erwartet und Manuel Kaufmann war der beste Mann. Ihn muss der FC-Astoria halten, es wäre ein großer Verlust, wenn er weg ginge."

Der 32-jährige Verteidiger war nicht nur der "Fels in der Brandung" (so Streichsbier), sondern erzielte in der 64. Minute auch das Tor des Tages. Eigentlich stand seine Entscheidung fest, den Weg in die Regionalliga nicht mehr mitzugehen. "Doch jetzt hat mir Guido Flausen in den Kopf gesetzt. Ich überleg's mir noch einmal", sagte Kaufmann.

Während die Walldorfer feierten, ließen die Nöttinger die Köpfe hängen. "Wir stehen da, wo wir vor vier Tagen schon einmal standen", sagte Trainer Michael Wittmer in Anspielung auf die 2:3-Pleite in Bruchsal, die das Aus im Rennen um den direkten Aufstiegsplatz bedeutete.

FCA-Kapitän Stephan Sieger kennt das Gefühl. "Letztes Jahr scheiterten wir knapp an der Meisterschaft und im Pokal, jetzt hatten wir das Quäntchen Glück." Nun brauchen die Walldorfer nur noch Losglück. Willi Kempf hofft in der ersten DFB-Pokal-Runde, die am 16./17. August ausgespielt wird, auf Bayern, Dortmund oder Schalke. Möglich sind aber auch Derbys gegen Sandhausen, den Karlsruher SC und Hoffenheim.