Von Claus Weber

Heidelberg/Berlin. Mit Rap und Hip Hop bereitet sich Philip Heintz auf seine Wettkämpfe vor. Bis zehn Minuten vor dem Start dröhnt die Musik aus den Ohrstöpseln. "Ich habe sogar eine Playlist", verrät der 23-jährige Mannheimer sein Ritual. Der Titel "It's a fight" von "Three 6 Mafia" ist der Song, der ihn am meisten motiviert. "Es ist ein Kampf" - das gilt auch für Heintz' nächste Aufgabe: die EM der Beckenschwimmer von Montag bis Sonntag im Berliner Velodrom.

Denn über 200 Meter Lagen könnte er sich eine Medaille erkämpfen. Auf der Kurzbahn hat das im Dezember schon geklappt. Damals wurde er im dänischen Herning Europameister. Im 50 m-Becken liegt er mit seiner Bestzeit von 1:58,3 Minuten an vierter oder fünfter Stelle in Europa. "Er muss sich durch den Vorlauf und das Semifinale kämpfen", sagt Cheftrainer Dr. Michael Spikermann vom Bundesstützpunkt Heidelberg, "doch morgens hat Philip so seine Probleme." Der Sportsoldat ist eher ein Spätstarter. "Doch wenn er im Finale steht", sagt Spikermann, "kann er es unter die ersten Vier schaffen."

"Ich will unter 1:58 Minuten kommen, dann bin ich zufrieden", erklärt Heintz, "die Platzierung ist abhängig davon, wie die anderen drauf sind." Der gebürtige Mannheimer, der seit ein paar Jahren in Kirchheim wohnt und gerade sein Studium der Geowissenschaften unterbrochen hat, um als Sportsoldat unter Vollprofi-Bedingungen trainieren zu können, scheint gut vorbereitet.

Rund 2000 Kilometer hat er im Becken zurückgelegt, war wie seine Heidelberger Kollegen Clemens Rapp und Sarah Köhler in Trainingslagern in Florida, der Sierra Nevada, auf Teneriffa und Sardinien. Rapp, der aus Bad Saulgau stammt und seit letztem Jahr für den SV Nikar Heidelberg startet, ist in der Vorbereitung sogar 2500 Kilometer geschwommen. "Viel hilft viel" sagt der 25-Jährige, der in Berlin auf drei Strecken starten wird.

Die größten Chancen rechnet er sich mit der 4 x 200 m-Freistilstaffel aus. Zusammen mit Paul Biedermann, Yannick Lebherz und Robin Backhaus ist ein Platz auf dem Podest das Ziel. "Wir haben vier gute Leute, wenn alle gesund bleiben, ist die Medaille drin", schätzt Rapp, der Russen und Franzosen als stärkste Widersacher einschätzt. 2010 war Rapp mit dem deutschen Quartett schon mal Vize-Europameister, 2012 Olympia-Vierter.

In London reichte es vor zwei Jahren im Einzelrennen über 400 m Freistil zum siebten Platz. In der europäischen Rangliste steht der 25-jährige Student des Wirtschaftsingenieurswesens mit seiner Bestzeit von 3:48,1 Minuten derzeit auf Platz vier. "Wenn er gut ins Rennen kommt, traue ich ihm eine Zeit um 3:46 zu", sagt Trainer Spikermann. Ob das am Ende sogar für eine Medaille reichen würde? Am Montag weiß man mehr: Die 400 m Freistil stehen gleich zum Auftakt der Beckenwettbewerbe auf dem Programm. Tags darauf hat Rapp eine weitere Chance über 200 m Freistil. "Die kann ich aber schwer einschätzen", sagt er. Das Problem: Vier starke deutsche Schwimmer sind am Start, nur zwei kommen weiter. Rapp: "Ich müsste also schon im Vorlauf megaschnell sein."

Sarah Köhler startet zwar für ihren Heimatverein SG Frankfurt, mittlerweile ist sie aber eine echte Kurpfälzerin. Sie wohnt in Sandhausen, hat in Heidelberg gerade Abitur gemacht, jetzt hofft sie auf eine Aufnahme in die Sportfördergruppe, später will sie Jura studieren. Mit erst 20 Jahren ist sie über 800 und 1500 m Freistil bereits in der europäischen Top-Ten. Über die längere Strecke sind ihre Chancen wohl größer. "Wir müssen das Meldeergebnis abwarten und dann entscheiden, worauf wir den Schwerpunkt legen", sagt Trainer Spikermann. Ihre beste Zeit schwamm sie letztes Jahr mit 16:15 Minuten. "In Berlin will ich mich um fünf Sekunden steigern", sagt sie, "das ist machbar nach über einem Jahr." Allerdings hat sie eine leichte Erkältung vor ein paar Tagen zurückgeworfen.

Über 800 m hofft sie auf eine Platzierung unter den ersten Sechs. "Das würde ihr die Chance auf einen Platz im A-Kader eröffnen", sagt Spikermann, "bisher musste man dazu bei einer EM auf Platz fünf landen, doch bei einem hochwertigen Starterfeld könnte künftig auch ein sechster Rang reichen."

Mit Martina van Berkel ist in Berlin eine weitere Athletin des SV Nikar Heidelberg dabei. Die 25-Jährige, die seit letztem Sommer in der Kurpfalz trainiert, startet allerdings für die Schweiz, hält über 200 m Schmetterling mit 2:09,5 Minuten den Rekord der Eidgenossen und hat mit dieser Zeit auch gute Chancen aufs Finale.

Vor zwölf Jahren war das letzte Mal eine EM in Berlin. Die deutsche Mannschaft gewann die Medaillenwertung, die Heidelbergerinnen Petra Dallmann, Alessa Ries und Simone Weiler kehrten als Goldmedaillengewinnerinnen mit der Staffel in die Heimat zurück.

Auch Philip Heintz erhofft sich vom Heimvorteil einen gewaltigen Schub: "Im Wasser kriegt man nicht viel von den Zuschauern mit, aber auf dem Weg zur Startbrücke." Und wenn einen 5000 Zuschauern anfeuerten, sei das wie Musik in seinen Ohren.