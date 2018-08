Von Claus-Peter Bach

Rottweil. Der Heidelberger Turnverein hat am Samstag durch einen 11:5 (8:0)-Sieg beim RC Rottweil den deutschen Rugby-Pokal gewonnen. Obwohl in diesem 1846 gegründeten Großverein schon seit 1926 Rugby gespielt wird, ist dieser Pokalsieg der erste nationale Erfolg des HTV, dessen Abteilungsleiter Wolfgang Seibert nach 80 dramatischen Spielminuten tief durchatmete und sagte: "Endlich haben wir eine Meisterschaft gewonnen. Wieder einmal war es superknapp, weil wir uns das Siegen irgendwie selbst schwer gemacht haben."

In der Tat fiel es dem HTV, der die Meisterschaft in der DRV-Pokalrunde Süd mit 605:113 Spielpunkten gewonnen und dabei eindrucksvoll bewiesen hat, wie gekonnt die junge Mannschaft angreifen kann, schwer, seine technische und läuferische Überlegenheit in der Dreiviertelreihe zur Geltung zu bringen. Vier Gründe mag es dafür geben: Zum einen ließ der Dauerregen, der eine halbe Stunde vor Spielbeginn über dem Rottweiler Stadion einsetzte und eine erstaunliche Kondition hatte, kein technisch fehlerfreies Handspiel zu. Zum zweiten konnte das Team von Trainer Thomas Kurzer, der im fünften Jahr beim HTV seinen ersten Titel mit einer Herrenmannschaft erobert hat, seine Endspiel-Nervosität erst spät abstreifen. Zum dritten unterband der RC Rottweil mit seinen mächtigen Stürmern und einer aufopferungsvoll verteidigenden Hintermannschaft viele gut gedachte Angriffsaktionen der Heidelberg. Und zum vierten achtete der Bremer Schiedsrichter Boris Hoffmann auf alles Mögliche und hatte dabei ein feines Gespür für die den Spielfluss fördernde Anwendung der Vorteilsregel. Er übersah jedoch neben einem zum Glück fast folgenlosen Vollspanntritt ins Gesicht eines Rottweilers die regelmäßige Abseitsstellung beider Dreiviertelreihen, zwischen denen kaum Platz war, was das Angriffsspiel deutlich erschwerte.

So kamen beide Mannschaften zu nur einem Versuch. Der HTV spielte seinen pfeilschnellen Außendreiviertel Stefan Wadlinger nach 34 Minuten blitzsauber frei, während RCR-Flanker Petre Ababei, einer von sieben Rumänen im Team der von Vorstand Charly Bahr gecoachten Gastgeber, nach gewonnener Gasse und drei dynamischen Rucks ins HTV-Malfeld eintauchte. HTV-Spielmacher Stephan Schmidbauer traf mit zwei Straftritten zur 3:0-Führung in der 18. Minute und zum 11:5-Endstand in der 66. Minute. Der elegant spielende Namibier machte den kleinen Unterschied zwischen den beiden kämpferisch völlig gleichwertigen Mannschaften aus und erhielt ein Lob seines Vorstandes: "Stephan hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und trotz eines Leistenbruchs gespielt", sagte Seibert.

Der Sieger des Pokalfinales spielt in der nächsten Saison in der Bundesliga, der Verlierer in der 2. Liga, was den finanziell nicht auf Rosen gebetteten Schwarzwäldern nicht Unrecht ist. Sie hatten ihren Jahreshöhepunkt vorzüglich organisiert, unter den Zuschauern herrschte beste Endspielfieber. Karl-Heinz Villinger, ehemaliger Bürgermeister von Epfendorf, brachte ein nagelneues Drucklufthorn zum Einsatz. Ein anderer Zuschauer machte mit einer rot-weißen Tröte einen Höllenlärm, obwohl die Kontrahenten Gelb-Schwarz und Rot-Schwarz trugen. "Das ist meine Uli-Hoeneß-Gedächtnis-Vuvuzela", beschied der RCR-Fan die Fragen seiner Freunde und trug trotz der knappen Niederlage zur heiteren Stimmung bei.

RC Rottweil: Bahr - Samaniego, Volkmann (45. D. Oswald), Tatarciuk, T. Oswald - Holpp, Toader - G. Jäger (73. Stanciu), Butugan, Ababei - M. Oswald, Frick (56. Eigenmann) - Ladislav, David, Dragomir (45. Engelhardt).

Heidelberger TV: Schneider - Wadlinger, Malaizier, N. Kurzer, B. Kurzer - Schmidbauer, J. Ringle - Albrecht, Klöpper (70. Tasic), Übele - Kruse, Scherrer - Herweh (48. Deledda), Huber, Arthur (50. Schuhmacher).

Schiedsrichter: Hoffmann (Bremen); Zuschauer: 380; Punkte: 0:3 (18.) Straftritt Schmidbauer; 0:8 (34.) Versuch Wadlinger; 5:8 (50.) Versuch Ababei; 5:11 (66.) Straftritt Schmidbauer; Zeitstrafen: Dragomir (15.), Frick (44.)/-.