Schloßau. Die fünf Fußballvereine der Gemeinde Mudau spielten am Ende der Saison ihr Turnier um den Gemeindepokal. Beim neu eingeführten Austragungsmodus spielten in einer Vorrunde alle Mannschaften gegeneinander und am Ende trugen die beiden Erstplatzierten ein Endspiel um den Pokal aus. Dadurch wurden die Nachteile des alten Austragungsmodus nach dem K.o.-Prinzip vermieden, bei dem Mannschaften bereits nach "Kurzauftritten" das Fußballspielen einstellen mussten. Der neue Modus, der von der politischen Gemeinde unterstützt wurde, fand bei den Beteiligten Zustimmung und scheint ein Muster für die nächsten Jahre zu werden.

Die Spiele der Vorrunde boten engagierten Fußball mit schönen Spielzügen und sehenswerten Toren. Die fünf Mannschaften trafen 42 Mal. Und wie eng es zuging, zeigt der Unterschied zwischen den Plätzen drei, vier und fünf. Die Mannschaften trennten zwar sechs Punkte, aber nur drei geschossene Tore. In der Abschlusstabelle belegte der VfR Scheidental Platz 3, der FC Donebach Platz 4 und der TV Reisenbach Platz 5.

Im Endspiel trafen die beiden Erstplatzierten FC Schloßau und TSV Mudau aufeinander. Wer nach dem Vorrundenspiel, das die Schloßauer Mannschaft mit 6:1 gewonnen hatte, einen einseitigen Spielverlauf erwartete, sah sich getäuscht. Die Mannschaft des TSV Mudau spielte mutig nach vorne und wurde bereits nach vier Minuten mit der Führung belohnt. In der Folge hatte der FC Schloßau mehr vom Spiel, aber die Mudauer Defensive um den starken Torwart Patrick Burkart verhinderte bis zur Pause den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild: der FC Schloßau im Vorwärtsgang, aber die Mudauer Defensivarbeit auf Höhe der Situation. In der 42.Minute traf T. Scheuermann zum Ausgleich. Auch nach dem 2:1 in der 48. Minute durch Luca Böhm wehrte sich die Mannschaft des TSV Mudau nach Kräften und ließ keine weiteren Treffer zu.

Obwohl der Sieg des FC Schloßau sicherlich in Ordnung geht, musste man unerwartet lang und intensiv darum kämpfen bevor man den Pokal aus der Hand von Bürgermeister Dr. Rippberger in Empfang nehmen konnte.

Ein Lob gebührt den Schiedsrichtern Schiffmacher (Walldürn), Wünst (Buchen) und Ziemer (Oberwittstadt), die durch ihre souveränen Auftritte den Gemeindepokal zu einer sportkameradschaftlichen Aktivität ohne aggressive Zwischentöne werden ließen.