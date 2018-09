Mannheim. (nb) Durch ihren elften Titelgewinn ist Elisabeth Seitz (19) eine der erfolgreichsten deutschen Turnerinnen aller Zeiten. Nur Uta Schorn (Leverkusen/14) und Anja Wilhelm (Wolfsburg/12) waren bei nationalen Meisterschaften noch erfolgreicher.

Elisabeth Seitz, an Goldmedaillen haben Sie sich gewöhnt. Das Internationale Deutsche Turnfest findet aber nur alle vier Jahre statt. Hat dieser Titel daher eine besondere Bedeutung?

Auf jeden Fall. Schon alleine, weil es in der Metropolregion stattfindet. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und lebe hier. Natürlich hat mich das ein bisschen unter Druck gesetzt. Eigentlich kamen die deutschen Meisterschaften ein bisschen zu früh. Ich hätte gerne ein paar Wochen mehr gehabt, um mich vorzubereiten.

Durch den Abi-Stress waren Sie lange Zeit nicht sicher, auf welchem Niveau Sie turnen könnten. Wie zufrieden sind Sie mit dem Wettkampf?

Sehr zufrieden. Das war eine starke Leistung. Ich weiß aber auch, dass ich mehr kann als ich gezeigt habe.

Was erwarten Sie von den Gerätefinals?

Ich will sichere Übungen turnen, aber mit dem Hintergrundwissen aus dem Mehrkampf gehe ich mit einem guten Gefühl in die Finals. Ich gebe auf jeden Fall wieder Vollgas und mein Bestes.

Und abseits der Halle? Wie ist der Stand der Prüfungen?

In der letzten Woche hatte ich meine Sportpraxis, Ende Juni steht noch das mündliche Abitur in Religion an. Danach will ich studieren. Es stehen mehrere Wege offen.



Und wie schnitt die deutsche Meisterin in der Sportpraxis ab?

Besser als ich dachte. Ausdauersportlerin bin ich ja nicht, musste aber einen Cooper-Test laufen. Von daher war ich mit zwölfeinhalb Punkten sehr zufrieden. Volleyball habe ich gespielt, ohne groß zu üben. Und Turnen, naja...