Von Nikolas Beck

Mannheim. Der Stress der vergangenen Wochen, Tage und Stunden stand ihr ins Gesicht geschrieben. Elisabeth Seitz war müde. Übermüdet, aber überglücklich, stieg Deutschlands beste Turnerin gestern Vormittag aufs Podium. Eine lange Nacht lag hinter der 19-Jährigen.

"Ich war um kurz vor zwei zu Hause und vorhin schon wieder um neun in der Trainingshalle gestanden", berichtete sie während der alltäglichen Turnfest-Pressekonferenz - nur einer von unzähligen Auftritten und Verpflichtungen der jungen Abiturientin.

Trost für Cagla Akyol

Am Abend zuvor hatte sich "Eli" Seitz bei den deutschen Meisterschaften im Kunstturnen den vierten Mehrkampftitel in Serie gesichert; es ist ihre elfte DM-Goldmedaille insgesamt.

Die Lokalmatadorin von der Mannheimer TG überstrahlte alles. 5000 Zuschauer in der abermals proppenvollen Maimarkthalle hatten von ihrem Liebling nichts anderes erwartet. Seitz wusste das, spürte den Druck, vor heimischer Kulisse niemanden enttäuschen zu wollen. Doch sie selbst hatte gezweifelt, ob sie nach den Höhepunkten mit den Olympischen Spielen in London im vergangenen Sommer und den kürzlich geschriebenen Abiturprüfungen am Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasium die Erwartungen - auch ihre eigenen - würde erfüllen können.

Um bis zu 15 Stunden in der Woche musste sie ihr Training reduzieren. Während die internationale Konkurrenz Ende April bei den Europameisterschaften in Moskau turnte, saß Elisabeth Seitz über ihren Büchern und büffelte. Schließlich hatte die Neulußheimerin in all den Jahren durch ihren Sport viel Stoff verpasst, der nachgeholt werden musste. Ein Moment ist ihr im Gedächtnis geblieben: Wieder einmal war sie noch spät in der Nacht am Büffeln, da waren plötzlich das Turnfest und die deutschen Meisterschaften im Kopf. "Ich saß da und dachte: Es sind nur noch vier Wochen und ich mache gar nichts." Eine optimale Vorbereitung sieht gewiss anders aus. "Wäre kein Turnfest und das Ganze nicht in Mannheim - vielleicht hätten meine Trainerin und ich besprochen, nicht alle vier Geräte zu turnen", verriet Seitz.

Mit Freunden, Verwandten und der Familie im Publikum wollte die Favoritin aber alle ihre Titel verteidigen. Im Mehrkampf gelang es ihr mit Bravour. Lediglich vom Schwebebalken musste sie einmal absteigen, erzielte dank einer ansonsten nahezu perfekten Übung aber dennoch die höchste Wertung aller Turnerinnen (13,133 Punkte). Am Boden zeigte Seitz einen gebückten Tsuki und kam auf 13,800 Punkte, und auch am Sprung (Yurchenko mit Doppelschraube, 14,066) machte ihr keine Konkurrentin etwas vor. Mit 55,19 Punkten sicherte sie sich die Goldmedaille vor Lisa Katharina Hill (54,564) und Kim Bui (54,032/beide MTV Stuttgart).

So geriet ihre Trainerin Claudia Schunk einmal mehr ins Schwärmen ob der Wettkampfstärke ihres Schützlings.

Ganz anders verlief der Abend bei Trainingskollegin Cagla Akyol von der KTG Heidelberg. Die 15-Jährige zeigte Nerven, patzte beim Barrenabgang und bei einer Bodenbahn. "Die Inhalte sind gut, sie kann das eigentlich. Aber sie hatte einfach Angst vor dem Wettkampf", haderte Schunk. Zwar sei "Cagla ein ganz anderer Typ als Eli, aber ich muss gestehen, dass ich auch ein bisschen ratlos bin." Jetzt gelte es, der EM-Mehrkampf-Finalistin Mut zu machen und eventuell Unterstützung von Sportpsychologen des Olympiastützpunktes zu holen. Aufmunternde Worte von Elisabeth Seitz gab es schon direkt nach dem Wettkampf. "Cagla ist noch so jung und war schon im EM-Finale", riet die Olympia-Sechste, Akyol nicht zu viel zusätzlichen Druck aufzuerlegen.

Dann musste Seitz den Plausch mit den Medienvertretern beenden. Statt ins Bett ging es zum nächsten Termin: Autogramme schreiben am Sponsorenstand. Die Turnfest-Botschafterin kommt in dieser Woche einfach nicht zur Ruhe.