Harlequine auf dem Einrad: Eine Attraktion des Turnfests in Neckargemünd. Foto: vaf

Neckargemünd. (CPB) Nina Herzog von Wacker Burghausen, Till Wohlfarth vom EC Dorsten und dessen Vereinskameraden Felix Günning und Maren Sender sind neue deutsche Einrad-Meister in den Einzel- und Paarküren der Disziplin Freestyle. Die Titelkämpfe dieser im Bund Deutscher Radfahrer (BDR) organisierten Sportler finden beim Internationalen Deutschen Turnfest in Neckargemünd statt, und die Münzenbachhalle war - bei kostenfreiem Eintritt - an den ersten beiden Wettkampftagen gut gefüllt.

Walter Herzog wusste nicht genau, über was er sich mehr freuen sollte: Den erfreulichen Zuspruch, den die Einradfahrer bei ihren sehr gut organisierten Titelkämpfen in der nach der Innenstadtsperrung freilich sehr schlecht ausgeschilderten Münzenbachhalle gefunden hatten, oder den Titelgewinn seiner 16-jährigen Tochter Nina, die erstmals die beste Frau unter den rund 3000 deutschen Einradfahrern geworden ist. "Es ist sehr schön hier. Wir freuen uns, bei diesem Turnfest dabei sein zu dürfen", strahlte Walter Herzog, ein 59-jähriger Polizei-Hauptkommissar, der als Wettkampfkoordinator im BDR wirkt und die Meisterschaften am Neckar dazu nutzt, seine Sportart vorzustellen.

Heute zwischen 11 und 14 Uhr laden die Einradfahrer zum Kennenlernen und Mitmachen in die Münzenbachhalle ein, und RNZ-Turnfestreporter Christoph Moll wird von seinen Erfahrungen im Sattel des störrischen Gefährts berichten.

Über 400 Zuschauer erlebten die Freestyle-Küren, zu denen sich die Einzelfahrer und Paare zu einer passenden Musik und mit selbst geschneiderten Kostüme sportliche Übungen einfallen lassen, die am ehesten mit dem Eiskunstlaufen vergleichbar sind. Während man auf dem Eis die Kufen der Schlittschuhe besonders sorgfältig setzen muss, um nicht bei jeder Unachtsamkeit und jedem technischen Fehler unsanft auf dem Hosenboden zu landen, so besteht die Kunst der Einradfahrer im Jonglieren des eigenen Körpers auf dem Sattel des rollenden Unterteils.

Gewertet wird von einer zwölfköpfigen Jury, deren Mitglieder einfache T-Shirts tragen und in den Wettkampfpausen sogar gerne bereit sind, ihren Sport zu erläutern. Sechs Kampfrichter bewerten die Präsentation der Übung, die sechs anderen deren technischen Wert. "Es geht aber nicht mehr nach Punkten, sondern nach dem Gesamteindruck. Deshalb steht der Meister immer erst nach der letzten Übung fest", erläuterte Walter Herzog, der gestern lange ausharren und bangen musste, bis endlich fest stand: Nina hat gewonnen!