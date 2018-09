Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Der Mann, der in seinem aktuellen Hit gerne mal kurz die Welt retten möchte, steht im Motorhome von Audi und schaufelt sich eine Portion Nudeln auf den Teller. Doch heute lässt es Tim Bendzko etwas ruhiger angehen. Der Sänger begnügt sich in Hockenheim damit, DTM-Atmosphäre zu schnuppern. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison ist Bendzko live mit dabei bei der DTM. Er habe nun einmal Benzin im Blut, teilt der 27-Jährige mit: "Ich war auch am Nürburgring und in Valencia, aber hier sind achtmal so viele Fans wie auf den beiden Strecken zusammen."

Ein Formel-1-Fan war der Berliner schon immer, doch jetzt hat ihn das DTM-Fieber gepackt. "Ich verpasse kein Rennen mehr"; sagt Bendzko, der sich mit Audi-Fahrer Timo Scheider bestens versteht. Er spaziert aus dem Motorhome, raus geht es in das dichte Gedränge im Fahrerlager, und natürlich erkennen ihn sofort einige Fans. "Guck mal, ist das nicht der Sänger?", fragt ein Vater seinen Sohn. Er ist es. Und er gibt nicht nur Autogramme, sondern lässt sich auch fotografieren. "Cooler Song", sagt der Vater. "Welcher?", fragt Bendzko. "Na, der neue da." Bendzko lächelt höflich, er will jetzt weiter, einfach nur die Atmosphäre genießen.

Björn Otto und Raphael Holzdeppe sind da schon weiter: Die beiden Stabhochspringer haben gerade eine Taxifahrt im Audi hinter sich und stehen in voller Rennmontur an der Box. "Einfach irre ist das", sagt Holzdeppe, der mit der Bronzemedaille in London gerade den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert hat. "Das waren über 500 PS." Hat er Angst gehabt? "Nö. Die machen das ja von Beruf. Je schneller, desto besser."

Sein Teamkollege Otto, der bei Olympia gerade Silber gewonnen hat, sieht auch nicht wirklich unglücklich aus. So eine Fahrt lohne sich immer, sagt Otto, während die nächsten Renntaxis schon auf dem Weg in die Nordkurve sind: "Die Beschleunigung ist hier genauso stark wie beim Stabhochsprung, und in beiden Sportarten musst du dich auf die Technik verlassen." Die Athleten genießen jede DTM-Minute im Motodrom, denn schon bald beginnt die Vorbereitung auf die Hallen-EM. "Und das wird nicht mehr so lustig", weiß Otto.

Rosanna Davison ist am Samstag morgen aus Dublin eingeflogen, die Tochter von Schlagersänger Chris de Burgh war 2004 Miss World. In Hockenheim macht sie Werbung für ein Herrenmagazin, in dem sie selbst vor kurzem abgelichtet war. Auch sie ist schon zum zweiten Mal vor Ort. "Ich bin ein absoluter Geschwindigkeitsfan", sagt sie und nimmt kurz die Sonnenbrille ab: "Motorsport, das ist für mich pures Adrenalin und ein Sport, der sehr sexy ist", verrät die 28-Jährige. "Eigentlich bin ich da wie ein Junge, ich interessiere mich auch sehr für Fußball und den FC Liverpool."

Rosanna geht in die Audi-Box, ein Fotoshooting mit Edoardo Mortara und zwei spärlich bekleideten Damen steht an. Zwei Minuten lässt sie das Blitzlichtgewitter über sich ergehen, dann noch schnell ein Interview für die ARD, und weg ist sie: "Ich will auf keinen Fall den Start verpassen!" Das will auch Alessandro Zanardi nicht. BMW hat den ehemaligen Formel-1-Fahrer und frischgebackenen dreifachen Paralympicssieger im Handbike als Glücksbringer eingeladen. Vor dem Rennen dreht der 45-Jährige eine Ehrendrunde auf dem Hockenheimring. Das Publikum feiert den Italiener, dem bei einem schweren Unfall am Lausitzring 2001 beide Beine amputiert werden mussten. Nur einen Tipp zum Rennen will Zanardi nicht abgeben: "Immer, wenn ich das tue, bringt es Unglück." Diesmal nicht: Die Scuderia Bavaria von Alex Zanardi sichert sich gleich alle drei Titel.

"Die Frage, ob ich einmal selbst im BMW M3 DTM sitzen möchte, kann sich wohl jeder selbst beantworten", sagt Zanardi. Ein neues Gesicht in der DTM 2013? Nach dem Weggang von David Coulthard und wohl auch Ralf Schumacher würde der Serie ein bekannter und überaus populärer Fahrer wie Alex Zanardi gewiss nicht schaden. Denn trotz furiosem Saisonfinale fehlt der DTM im Vergleich immer noch die internationale Aufmerksamkeit. Den frisch gebackenen Champion Bruno Spengler kennt (noch) kaum jemand, der die Serie nicht aufmerksam verfolgt. Die Aufgabenstellung ist daher klar: "Wir müssen die Piloten mehr in den Fokus rücken und mehr Menschen zeigen", sagt DTM-Chef Hans-Werner Aufrecht. Am besten schon 2013.