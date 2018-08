Von Claus Weber

Heidelberg. Obwohl Clemens Rapp bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften vor zweieinhalb Wochen in Wuppertal die Norm für die Kurzbahn-EM knapp verpasst hat, kann der Bundesstützpunkt Heidelberg dennoch ein Trio zu den Titelkämpfen von Donnerstag bis Sonntag ins dänische Herning senden. Denn neben Philip Heintz vom SV Mannheim und Sarah Köhler von der SG Frankfurt hat sich auch noch die Schweizerin Martina van Berkel qualifiziert.

Die junge Frau aus Zürich trainiert seit September im Neuenheimer Feld und ist inzwischen Mitglied beim SV Nikar. "Ich bin hierher gekommen, weil ich in Heidelberg bessere Bedingungen und Trainingspartner habe als in meiner Heimat", sagt die 24-Jährige, die ihr Studium der Publizistik und Politik gerade abgeschlossen hat und nun im Fernstudium ihren Doktortitel erwerben will. "Ich möchte bis 2016 in Heidelberg bleiben und mich für die Spiele in Rio de Janeiro qualifizieren", sagt die vielseitige Schwimmerin, die in Herning über 100 und 200 m Schmetterling sowie 200 und 400 m Freistil starten wird.

"Die 200 m Schmetterling sind ihre aussichtsreichste Strecke", erklärt Stützpunkttrainer Dr. Michael Spikermann, "derzeit steht sie auf dem zwölften Platz in Europa, sie ist durchaus in der Lage, das EM-Finale zu erreichen."

Sarah Köhler hat den Endlauf über 800 m Freistil fest im Visier. Im letzten Jahr landete die damals 18-Jährige bereits auf Platz vier. Im Sommer schwamm sie beim Weltcup in Berlin sogar deutschen Rekord in 8:14,10 Minuten. Trainer Spikermann setzt die Zwölftklässlerin der Heidelberger Willy-Hellpach-Schule dennoch nicht unter Druck. "Sarah hat die gesamte Weltcup-Saison geschwommen, um Wettkampferfahrung zu sammeln", sagt er, "sie hatte seit den deutschen Meisterschaften nur zweieinhalb Wochen zur Vorbereitung. Wenn eine Zeit um die 8:18 Minuten herausspringt, bin ich zufrieden. Ich denke aber nicht, dass das für eine Medaille reichen wird."

"Die Zeit ist mir wichtiger als die Platzierung", sagt Köhler, die hofft, außerdem noch den Endlauf über 400 m Freistil zu erreichen. Die 200 m Freistil sind dagegen nur eine Nebenstrecke.

Für Philip Heintz vom SV Mannschaft geht's gleich am morgigen Donnerstag zur Sache. Der deutsche Meister über 200 m Lagen steht in der europäischen Rangliste auf dem elften Platz. "Ich hoffe, dass er seine Zeit von den deutschen Meisterschaften noch einmal deutlich steigern kann", sagt Trainer Spikermann, "denn er hat die DM aus dem vollen Training heraus bestritten, um seine Topleistung beim Top-Event erreichen zu können." In Wuppertal schwamm Heintz 1:55,95 Minuten. "Mit einer 1:54 Minuten ist eine Platzierung unter den Top Vier oder Top Fünf möglich", glaubt Spikermann.

Allerdings hat eine heftige Erkältung den Mannheimer zurückgeworfen. "Ich war ein paar Tage überhaupt nicht im Wasser", sagt er vor seinem internationalen Kurzbahn-Debüt, "jetzt fühle ich mich zwar wieder gut, aber es ist schwer, eine Prognose abzugeben." Außerdem wird Heintz über 100 m Lagen - einer Nebenstrecke - an den Start gehen.