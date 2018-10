Über einen Mangel an Arbeit wird sich der Neckarelzer Torhüter Marcel Wehr am morgigen Samstag gegen Saarbrücken nicht zu beklagen haben. Foto: vaf

Neckarelz. (js) Der Herbst wird heiß für die SpVgg Neckarelz: 1. FC Saarbrücken, 1. FC Kaiserslautern II, FC Trier und Kickers Offenbach lauten die "November-Gegner" in der Regionalliga. Abgerundet wird der proppenvolle Spielplan noch durch das badische Pokalviertelfinale beim Ligakollegen 1. FC Astoria Walldorf am 16. November. "Ein anstrengender Monat, da werden alle gefordert sein", krempelt Trainer Peter Hogen die Ärmel hoch.

Den Auftakt dieses "Festivals der Hochkaräter" macht am morgigen Samstag um 14 Uhr der 1. FC Saabrücken, der auf Platz zwei liegend unmissverständlich die Rückkehr in die dritte Liga als Ziel ausgibt. Wird Neckarelz auf diesem Weg zum Stolperstein für die Saarländer? Die beiden jüngsten Niederlagen gegen Koblenz und Waldhof lassen zumindest einige Zweifel aufkommen. Präsident Thomas "Doc" Ulmer fand deutliche Worte: "Das waren zwei bescheidende Vorstellungen, ich hatte den Eindruck, wir lassen das Schiff kampflos untergehen." Peter Hogen schließt sich dieser Kritik an: "Die Einstellung war nicht so, wie sie hätte sein sollte. Vor allem läuferisch sind wir nicht ans Limit gegangen. Für mich unerklärlich, zumal wir zuvor ihm Training hochintensiv zu Werke gegangen sind. Aufgrund der zwei Niederlagen haben wir es auch versäumt, unser Punktepolster anzufüttern."

Es wird also wieder eng für die SpVgg Neckarelz, zumal jetzt Gegner kommen, die bezüglich ihrer spielerischen Qualität hoch eingeschätzt werden. Beim 1. FC Saarbrücken ragt in erster Linie der US-Amerikaner Matthew Taylor heraus, der bei FSV Frankfurt, Rot-Weiß Ahlen und SC Paderborn reichlich Zweitligaerfahrung sammelte und mit acht Treffern auf Platz drei der Regionalliga-Torschützenliste steht. Zwei dieser Tore markierte der 32-Jährige beim jüngsten 4:1-Sieg der Saarländer über Pirmasens.

"Bei uns muss schon alles klappen, wenn wir gewinnen wollen" hofft Peter Hogen auf einen Sahnetag seines Teams. Denn eine Rechnung soll noch aufgehen: Bis zur Winterpause sollen zu den bisherigen 19 Punkte noch mindestens acht dazukommen, damit Weihnachten friedvoll gefeiert werden kann.

Während Kapitän Denis Bindnagel wieder die Abwehrregie übernehmen wird, muss die SpVgg Neckarelz aber auf die angeschlagenen Marcel Busch, Marcel Gerstle und Bogdan Müller aller Voraussicht nach verzichten.

Fi Info: Die Begegnung gegen den 1. FC Saarbrücken ist als Sicherheitsspiel eingeordnet. Die SpVgg Neckarelz weist darauf hin, dass der Tunnel beim Elzstadion für Fahrzeuge aus Richtung Mosbach gesperrt ist. Ferner gilt in der Herrenwiesenstraße Halteverbot. Parkmöglichkeiten sind am Messplatz vorhanden.