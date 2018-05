Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Wenn die Formel 1 an diesem Wochenende ihre Runden in Singapur dreht, ist auch ein Heidelberger live vor Ort. Dass Lewis Hamilton gestern im Freitagstraining vor Fernando Alonsolag, ist Demetrio Furkim natürlich nicht entgangen. Der Brasilianer ist Kameramann bei TVGlobo, dem größten Sender Lateinamerikas.

Seit 1983 berichtet der 63-Jährige von den Rennstrecken dieser Welt, sein erster Formel-1-Grand Prix war in Hockenheim. Dort lernte der Brasilianer aus Bahia an einer Heidelberger Hotelrezeption seine heutige Frau Isabella kennen - es funkte sofort. In seiner Heimat wohnt Furkim vor allem zum Entspannen im Winter, er besitzt dort ein Haus direkt am Strand. Auch Sao Paulo hat es ihm angetan. "Die haben das beste Nachtleben der Welt", weiß Furkim. "Man muss nur wissen, wo man hingehen muss." Am liebsten aber ist der Mann von TVGlobo in Heidelberg. Die schönste Stadt Deutschlands sei das, sagt er: "Das Panorama ist einfach ein Paradies. Dank der Autobahn kann man eigentlich überall sofort hinfahren. Und in Heidelberg fühlt man sich unheimlich sicher." In Brasilien ist ihm zwar noch nie etwas passiert, dafür aber in London. Von 1982 bis 2000 hat Furkim in der britischen Metropole gewohnt, in dieser Zeit wurde er dreimal überfallen. Seit 2000 wohnt er in Heidelberg, er hat sich ein Haus ein Autobahnnähe gekauft - ganz im Sinne seiner Frau, die morgens zur Lufthansa nach Frankfurt fährt, wo sie Purser und Teamleiterin ist.

Sein Deutsch ist überschaubar. "Ich spreche es nicht wirklich", sagt Furkim: "Und jetzt bin ich zu alt dafür." Seine Frau wolle sich zwar immer auf Deutsch mit ihm unterhalten, berichtet der Kameramann: "Sobald ich aber anfange, sagen mir meine Söhne, ich soll sofort damit aufhören." Rund 50 Prozent eines normalen Gesprächs verstehe er aber, sagt Furkim. Auf seinem Tisch liegen Fotos aus seinem Arbeitsleben. Von 1982 bis 2006 war er bei jeder Fußball-WM mit dabei, ein Bild zeigt ihn mit dem damaligen DFB-Teamchef Franz Beckenbauer bei der WM in Mexico 1986. "Sein Englisch ist gar nicht so übel", weiß der Brasilianer. Die beiden verstanden sich auf Anhieb. In Peles Privatjet ist er auch schon mitgeflogen, bei der WM 1998 musste er seinen berühmten Landsmann rund um die Uhr filmen. Auch beim Finale, als Brasilien mit 0:3 unterging. Den Film hat Demetrio Furkim noch heute.

Die WM in Brasilien hat er nur vor dem Fernseher erlebt, die Formel 1 hat immer Vorrang. An seinem Auto hing die deutsche und die brasilianische Flagge. "In meiner Brust schlagen zwei Herzen", sagt Furkim. "Nach dem Halbfinale habe ich einfach die brasilianische Fahne abgehängt." Ein anderes Bild zeigt seine damals noch jungen Söhne mit Ronaldo und Rivaldo. Auf anderen Fotos posiert Furkim mit Ruud Gullit und Leonardo. Und Ronaldinho. Auf seinem Lieblingsfoto sitzt Ayrton Senna neben seiner Frau Isabella in der Emmertsgrundpassage. "Ayrton war ein echter Freund", sagt der Schalke-Fan, der sein Team auch schon live bei der TSG Hoffenheim erlebt hat: "Die finde ich auch ein sympathisch!" Und natürlich kennt er auch alle Stars inder Formel 1. Vettel sei ein sehr sympathischer Typ, findet Furkim. Am besten aber versteht er sich mit Felipe Massa, er kennt seine gesamte Familie. Die des Venezolaners Pastor Maldonado ebenso. 30 Jahre ist er nun schon auf Achse in der Formel 1. Wird er nicht müde?

In zwei Wochen geht es nach Japan, es folgen Sotschi, Houston und Abu Dhabi. Und viel Jetlag. Dazwischen immer wieder Heidelberg. Ans Aufhören denkt Demetrio Furkim aber noch lange nicht. "Ich muss doch meine Rechnungen bezahlen"; grinst er. "Und zwischen den Rennen habe ich genug Freizeit. Ein paar Jahre dürfen es ruhig noch werden. Ich liebe meine Arbeit."