Mannheims Rene Schwall konnte am Sonntag den Walldorfer Yasin Ozan nicht halten. Im Heimspiel gegen Schlusslicht Singen will der VfR zurück in die Erfolgsspur. Foto: Pfeifer

Mannheim. (bz) Während die SpVgg Neckarelz und der FC-Astoria Walldorf den Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga immer mehr zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen werden lassen, findet sich der VfR Mannheim im tristen Mittelfeld der Liga wieder. Nach einem starken Saisonstart und zwölf Punkten aus fünf Partien holten die Rasenspieler nur einen Zähler aus den vergangenen vier Begegnungen.

Ein Problem sind die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle und die wenigen Alternativen, die VfR-Trainer Kenan Kocak bleiben. Erfreulich ist die Rückkehr von Torjäger Kaan Erdogdu, der fast elf Monate ausgefallen ist und vergangenen Sonntag in Walldorf erstmals wieder auf dem Platz stand. "Wir werden Kaan Schritt für Schritt aufbauen", will Kocak bei der Rückkehr Erdogdus nichts dem Zufall überlassen.

Am Samstag empfängt der VfR den abgeschlagenen Tabellenletzten FC Singen um 15.30 Uhr im Rhein-Neckar-Stadion. Vom Papier her der passende Gegner, um mal wieder einen "Dreier" einzufahren. "Die Ergebnisse von Singen auswärts zeigen aber, dass man sie nicht unterschätzen darf", warnt Kocak vor dem Aufsteiger, "wenn wir keine böse Überraschung erleben wollen, müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen."

An der Tabellenspitze setzen sich Neckarelz und Walldorf im Gleichschritt vom Rest der Liga ab. Beide müssen auswärts gegen Vereine aus dem unteren Mittelfeld ran und sollten sich dabei keine Blöße geben. Der FC-Astoria spielt am Samstag um 15 Uhr beim TSV Grunbach. Vor der Saison wurde der Aufsteiger aufgrund seines ambitionierten Transferverhaltens noch als Geheimfavorit eingestuft. Die Realität sieht jedoch anders aus - nur zwei Punkte stehen die Mittelbadener vor einem Abstiegsplatz. "Bei Grunbach sind in letzter Zeit einige Spieler ausgefallen", hat FCA-Trainer Guido Streichsbier beobachtet, "dennoch denke ich, dass sie eine hohe Qualität besitzen."

Nach knapp drei Wochen Pause kehrt Daniel Hahn (Muskelfaserriss) in den Kader zurück, dafür droht Fabian Heinrich (Gehirnerschütterung) auszufallen. Sieben Ligasiege in Folge sprechen für die klasse Form, in der sich die Astorstädter zurzeit befinden, trotzdem stellt Streichsbier klar: "Von allein kommt gar nichts."