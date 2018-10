Die neue Leichtigkeit des Seins: Helen Langehanenberg wird am Wochenende auf dem Mannheimer Maimarkt erwartet. Foto: Imago

Von Roland Kern

Mannheim. Der Dressursport hat es wieder einmal nicht leicht in diesem Jahr. Es ist gerade erst eine Woche her, da musste der dänische Olympiareiter Andreas Helgstrand zugeben, dass er im Training seinen Wallach Akeem Foldager (im vergangenen Jahr waren sie auf dem Maimarkt zu sehen) zu hart herangenommen hatte. Tierärzte kontrollierten seinen Hof, der Sponsor lässt den Vertrag ruhen. Es war Wasser auf die Mühlen von Tierschützern, denen die Dressurreiter sowieso ein Dorn im Auge sind.

Wie gut, dass es auch ein Kontrastprogramm dazu gibt - zum Beispiel beim Mannheimer Maimarkt-Reitturnier, das am Freitag, 2. Mai beginnt und wo an den ersten beiden Tagen die Dressurreiter besonders im Fokus stehen. Da gibt es eine Reihe von Sportlern zu sehen, die für modernes und pferdegerechtes Dressurreiten stehen, für feines Reiten und für jene Ästhetik, die den Reiz des Vierecksports ausmacht.

Vor allem sollten sich die Dressurfans aus der Region die Ritte von Helen Langehanenberg nicht entgegen lassen. Die knapp 50 Kilo wiegende Berufsreiterin mit der zierlichen Püppchen-Figur kommt als frisch gebackene Weltcup-Zweite von Lyon nach Mannheim. Dort startet sie auf jungen Pferden in der "Nürnberg-Tour", erstmals am Samstag um 10 Uhr, dann noch mal am Sonntag um 13.15 Uhr.

"Den Pferden erklären, ihren Körper so einzusetzen, dass ihnen jede Lektion leicht fällt." Diesen Satz hat die 32-jährige Westfälin wie ein Credo auf der Titelseite ihrer Homepage stehen. Wer sie reiten sieht und generell ihren Umgang mit dem Pferd beobachtet, erkennt schnell, dass dieser Satz keine Floskel ist. Diese Einstellung prägt vielmehr ihre ganze Reitweise. Und erfreulicherweise sind es die Langehanenbergs dieser Welt (und nicht die Helgstrands), die im Moment den Sport prägen und ihm eine neue Leichtigkeit des Seins verleihen.

Auch auf dem Maimarkt wird das feine Reiten auf motivierten Pferden eine Rolle spielen. Auch im Grand Prix, dem Grimminger-Preis, der am Freitag um 9 Uhr das Programm eröffnet. Zu den Favoriten zählen auch die aus der Nähe von Alzey stammende Pfälzerin Uta Gräf, die mit ihrem Dandelion im Frühjahr zur deutschen Spitze durchgestartet ist. Sie hat sogar schon ein Buch geschrieben mit dem Titel: "Feines Reiten auf motivierten Pferden".

Auch die Karlsruherin Jenny Lang, ebenso Mitglied im Bundeskader, steht für elegantes Reiten und pferdegerechte Einstellung. Ihren Holsteiner Loverboy nennt sie liebevoll "Lori", er geht mit seiner Reiterin am liebsten grasen - und darf das auch. Auch bei Isabell Werth, der Favoritin in den Mannheimer Dressuren und erfolgreichsten Dressurreiterin aller Zeiten, beobachtet man eine Entwicklung hin zu immer feinerem Reiten, seit sie auf eher blutgeprägte Pferdetypen setzt wie die zehnjährige Stute Bella Rose, die erstmals das Mannheimer Viereck betreten wird.