Von Roland Karle

Obrigheim. Die Nachricht kam so gelegen wie ein Magengeschwür, am Abend vor dem ersten Halbfinale in Samswegen: Bei einer Dopingkontrolle im Trainingslager wurden elf bulgarische Nationalheber/innen positiv getestet - darunter auch Ivan Markov, der für den SV Obrigheim in der Bundesliga hebt. Die erstmalig Erwischten werden voraussichtlich vier Jahre lang aus dem Verkehr gezogen, Markov droht als Wiederholungstäter eine lebenslange Sperre. Der Vizeweltmeister und Europameister war bereits von 2008 bis 2012 wegen Dopings ausgeschlossen worden.

Für den SV Obrigheim ist der Vorfall besonders bitter. Die Vorstandschaft äußerte sich nach dem Bekanntwerden "enttäuscht" über das Fehlverhalten des Athleten. In einer Stellungnahme heißt es: "Mit Ivan Markov haben wir eine Vereinbarung, dass er die internationalen Dopingbestimmungen anerkennt und auf sämtliche Möglichkeiten des Dopings verzichtet. Er wurde bei den Bundesligawettkämpfen mehrfach von der NADA auf unerlaubtes Doping getestet. Die dabei genommenen Proben waren alle negativ."

In den vergangenen 25 Jahren Bundesliga hat der SV Obrigheim 14 ausländische Athleten eingesetzt, zusammengenommen starteten sie in 89 von 204 Wettkämpfen - und der Beste war Ivan Markov. An seine Leistung von durchschnittlich 195,4 Punkten und den Bestwert von 202,4 Punkten kommt kein anderer internationaler Athlet heran.

Am 24. November 2012 gab Markov gegen den AC Mutterstadt sein Debüt für den Neckar-Odenwald-Club, es folgten zwölf weitere Einsätze. Öfter dabei war nur der Russe Juri Myschkovez, der von 1997 bis 2000 das Obrigheimer Trikot trug.

Nach dem jüngsten Dopingfall stellt sich die grundsätzliche Frage, ob der dreimalige deutsche Meister künftig komplett auf den Einsatz ausländischer Athleten verzichten soll. Darüber diskutieren die Gewichtheber-Anhänger - heftig, emotional, kontrovers. Gerade vor den entscheidenden Wettkämpfen gegen Samswegen (zweites Halbfinale am 25. April) und dem Finale oder Kampf um Platz drei am 9. Mai.

"Ivan Markov mit dieser Dummheit seine eigene Karriere beendet und damit sich selbst, nicht aber anderen einen schweren Schaden zugefügt", findet Landrat Achim Brötel, glühender Fan der Obrigheimer Gewichtheber. Pragmatisch sieht Bundesliga- und Nationalheber Matthäus Hofmann die Folgen: "Das Ansehen des SV Obrigheim sollte nicht leiden, denn viele Vereine bemühen sich darum, einen punktestarken ausländischen Heber zu verpflichten, um konkurrenzfähig zu sein. Das ist leider stets mit einem gewissen Risiko verbunden."

Franz Hauß bedauert, dass die Meisterschaftschancen durch die Markov-Sperre erheblich gesunken sind und erkennt zudem "einen gewissen Imageverlust", auch wenn die Tatsache, dass Markov nur Gastheber ist, den Verein aus der direkten Verantwortung nimmt. "Für uns war es ein Schock, der sicherlich noch einige Zeit nachwirken wird", sagt der Hallensprecher und jahrzehntelange Aktivposten im Obrigheimer Spartenvorstand.

Wie soll es weitergehen? Die Meinungen dazu sind unterschiedlich. Belvedere plädiert dafür, "künftig auf einen Ausländer zu verzichten. Wir sollten lieber ganz auf unsere jungen Wilden setzen, auch wenn wir dann in den nächsten Jahren nicht selbstverständlich um die Deutsche Meisterschaft heben." Auch Franz Hauß ist skeptisch geworden. "Die Erfahrung zeigt, dass die Verpflichtung ausländischer Athleten speziell aus den osteuropäischen Ländern selten eine Union von langer Dauer ist, weil sie sich meist über kurz oder lang im Doping-Raster verfangen." Obrigheim habe mit Hebern aus Ungarn und später Bulgarien "schon so manchen Reinfall erlebt". Der Versuch, Spitzenathleten aus West- und Südeuropa einzusetzen, sei mehrfach an deren Unzuverlässigkeit gescheitert. Auch wenn sich der Verein im sportlichen Wettbewerb dadurch schwächt, rät Hauß zu einem Umdenken und einen Verzicht auf ausländische Heber.

Heber Hofmann argumentiert anders und hat nichts dagegen, einen Top-Athleten aus dem Ausland an seiner Seite zu haben. "Aber es muss noch akribischer ausgewählt werden, wem der Verein sein Vertrauen schenkt." Achim Brötel hält es für falsch, aus dem Fehlverhalten eines Einzelnen generelle Konsequenzen abzuleiten. "Die Faszination der Bundesliga lebt doch gerade auch von internationalen Weltklasseathleten. Die Zuschauer wollen das sehen", sagt er. Hinzukommt, dass durch ausländische Top-Athleten das Leistungsniveau der Bundesliga deutlich steigt. "Gerade unsere Nachwuchsheber haben dann eine ganz andere Messlatte, an der sie sich auch selbst hochziehen und in die internationale Spitze vorarbeiten können." Der Wunsch des Landrats: "Der Verein sollte auch künftig einen möglichst attraktiven Gastheber verpflichten."