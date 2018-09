Von Heiko Schattauer

Mosbach. Klar, die Fußball-Weltmeisterschaft dominiert derzeit das sportliche Geschehen. Auch in Mosbach - wo zuletzt allein rund 6000 Fans im WM-Fandorf gemeinsam mit Jogis Jungs im Duell mit Ghana zitterten - und drumherum. Doch im Mosbacher Frühsommer gibt es traditionell auch noch ein andere Sportveranstaltung, die im wahrsten Wortsinn bewegt - der Mosbacher Stadtlauf. Und so ist am kommenden Samstag, 28. Juni, in der Altstadt sowie im ehemaligen Landesgartenschaugelände wieá †der mit einem erhöhten Läuferaufkommen zu rechnen. Zum nunmehr 14. Mal seit Wiederbelebung der Veranstaltung (1999) lädt das Leichtathletikzentrum Mosbach/Elztal (LAZ) als Veranstalter zur kollektiven Bewegungseinheit nach Mosbach. Hintergrund INFO (rnz) Im Rahmen des Mosbacher Stadtlaufs gibt es auch einen Benefizlauf für LAZ-Mitglied Volker Lauble. Der 56-Jährige Läufer war bei einer Trainingseinheit Mitte Mai in Mosbach von einem Hund gebissen worden und musste danach aufgrund eines dramatischen Krankheitsverlaufs intensivmedizinisch versorgt werden (die RNZ berichtete mehrfach). Aus einer kleinen Fleischwunde hatte sich eine schwere Blutvergiftung mit multiplem Organversagen entwickelt. Zwischenzeitlich schwebte der Gebissene gar in Lebensgefahr. Im Rollstuhl wurde der 56-jährige Mosbacher am Wochenende vorübergehend aus der Klinik nach Hause entlassen, in den kommenden Tagen und Wochen werde sich zeigen - so Laufkollegen des LAZ - ob bzw. wie umfangreich aufgrund der Blutvergiftung Amputationen an den Gliedmaßen notwendig werden bzw. wie sich die Organe des 56-Jährigen erholen können. Das Leben der Familie hat sich natürlich unterdessen bereits jetzt völlig verändert, im Umfeld sind zahlreiche Anstrengungen zu unternehmen.

Das LAZ Mosbach/Elztal will die Familie Lauble daher mit einer Benefizaktion beim Stadtlauf unterstützen. Von jeder entrichteten Startgebühr wird der Verein einen Euro spenden. Zudem werden Buttons mit dem Aufdruck "Wir laufen für Volker" verkauft, der Erlös geht zu 100% an Volker Lauble. Jeder Läufer kann darüber hinaus freiwillig seine Startgebühr "erhöhen" und damit einen zusätzlichen Beitrag leisten, auch Nicht-Läufer können spenden. Auch der Förderverein des Lions Clubs hat bereits seine Unterstützung zugesagt und ein entsprechendes Spendenkonto eingerichtet: Lions Förderverein, Konto: 31 01.227; BLZ: 674.500 48 (Sparkasse Neckartal-Odenwald). Damit die Gelder richtig zugeordnet werden können, sollte bei der Überweisung der Betreff "LAZ Benefizlauf" angegeben werden. Spendenquittungen können ausgestellt werden.

Von 400 Meter bis zehn Kilometer reichen die Distanzen der einzelnen Läufe, als erstes dürfen natürlich die Jüngsten auf die Strecke. Dem Sparkassen-Schülerlauf (Start 17 Uhr) über eine Altstadtrunde folgen Sparkassen-Schüler und -Jugendlauf über zwei bzw. drei Altstadtrunden (800 bzw. 1200 Meter). Um 19 bzw. 20.30 Uhr sollen dann der mpdv-Hauptlauf und der Jedermannlauf (über 10 bzw. 6 Kilometer) von Oberbürgermeister Jann gestartet werden. Der geht selbst am Tag darauf ins Rennen - konkurrenzlos allerdings. Bei der Wahl zum Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Mosbach wird der Amtsinhaber einen glatten Start-Ziel-Sieg hinlegen können, er ist der einzige Kandidat.

Für die allermeisten Teilnehmer beim Stadtlauf ist indes das Dabei-Sein das wesentliche Element. "Wir möchten die Freude in den Mittelpunkt der Läufe stellen", geben die Verantwortlichen des LAZ nicht nur für die Kinderläufe eine Maxime vor, bei der ein Wettbewerbsgedanke eher zweitrangig ist. Und so wird auch für viele erwachsene Starter die aktive Teilnahme am Samstag vor allem mit Spaß an der Bewegung in angenehmer Gesellschaft und Atmosphäre verbunden sein..

