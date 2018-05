St.Leon-Rot/Hoffenheim. (of) "Dora Zeller spielt in der neuen Saison bei uns", hatte kurz und knapp die Nachricht von Ralf Zwanziger an Egon Klefenz gelautet. Zwanziger, Leiter der Mädchen und Frauenfußball-Abteilung der TSG 1899 Hoffenheim, hatte die 19-jährige Ungarin zusammen mit Cheftrainer Jürgen Ehrmann im Frühsommer bei intensiven Trainingseinheiten in Zuzenhausen und einem Testspiel auf dem Sportgelände in St. Leon-Rot drei Tage lang unter die Lupe genommen.

Inzwischen ist Dora Zeller nicht nur Stammspielerin bei den Kraichgauern, sondern sorgt in der Bundesliga und im Pokal in schöner Regelmäßigkeit für wichtige Tore. Zuletzt gelangen der Stürmerin mit der Rückennummer 11, die zusammen mit einer Teamkollegin in St. Leon-Rot wohnt, im DFB-Pokalspiel beim 6:0-Erfolg gegen Erzgebirge Aue zwei Treffer.

"Es war eine gute Entscheidung, sie zu verpflichten. Sie passt gut in unser Konzept, möchte sich sportlich weiterentwickeln, auf hohem Niveau spielen und ihre Ausbildung nicht vernachlässigen", so die Einschätzung der Hoffenheimer Verantwortlichen. Die ehrgeizige, bescheiden auftretende Dora Zeller, die gut Deutsch spricht, absolviert im Moment in der 1899-Akademie ein Vorstudium und möchte im nächsten Jahr an der Heidelberger Universität Betriebswirtschaft studieren. In den bisherigen Spielen sei sie durch ihre Technik, das kluge taktische Verhalten sowie ihre Laufbereitschaft aufgefallen, wird aus Hoffenheim berichtet.

Am kommenden Samstag heißt es im Dietmar-Hopp-Stadion für Zeller & Co. beim Heimspiel gegen Champions-League-Sieger VfL Wolfsburg erneut, die Kräfte zu bündeln. Das Spiel wird live bei Eurosport übertragen.

Dora Zeller kommt aus Karlsdorf-Neuthards ungarischer Partnergemeinde Nyergesüjfalu und hat zuvor beim bekannten Verein Ferencvaros Budapest im offensiven Mittelfeld gespielt. 16 Tore erzielte die achtmalige Nationalspielerin in der vergangenen Saison in der dortigen Liga. Für Ungarns Farben traf sie bei Länderspielen schon fünfmal.

Und was hat Egon Klefenz damit zu tun? Der frühere Bürgermeister von Karlsdorf-Neuthard hat die Partnerschaft mit Nyergesüjfalu im Jahre 1991 mit ins Leben gerufen und ist Ehrenbürger beider Kommunen. "Als ich im Frühjahr angefragt wurde, ob ich in dieser Richtung etwas tun könne, habe ich mich natürlich sofort eingebracht", sagt der im Unruhestand befindliche 72-Jährige. "Ich habe mich verpflichtet gefühlt und im Anschluss meine Netzwerke aktiviert", schiebt er nach. Davon hat er viele, wie unter anderem seine Aktivitäten als Präsident der Badisch-Südbrasilianischen Gesellschaft.

Die nordungarische Gemeinde Nyergesüjfalu (deutsch: Sattelneudorf) liegt in der Nähe der Stadt Estergom direkt an der Donau und hat etwa 8000 Einwohner. Die Vorfahren stammen nahezu ausnahmslos aus Baden-Württemberg. "Mein Großvater sprach mit uns Kindern zu Hause immer Deutsch", erzählt Dora Zeller. Bekanntester Fußballer aus der Gemeinde ist der vielfache ungarische "Fußballer des Jahres", Tamas Hajnal, der früher auch beim KSC und VfB Stuttgart unter Vertrag stand.