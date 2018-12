Von Ronald Ding

Mannheim. Das Positive zuerst: Fußball-Regionalligist SV Waldhof hat im Punktspiel gegen die SV Elversberg zumindest die zweite Halbzeit mit 1:0 gewonnen. Doch das reichte nicht zum Punktgewinn. Elversberg entschied im ersten Abschnitt zwischen der 23. und 33. Minute mit drei blitzsauberen Toren die Partie. Zum Matchwinner avancierte ausgerechnet der Deutsch-Albaner Abedin Krasniqi mit zwei Toren und einer Vorlage. Jener Krasniqi, der im Sommer 2008 an den Alsenweg wechselte und in der Winterpause zu Sonnenhof Großaspach abgegeben wurde, weil er als nicht regionalligatauglich eingestuft wurde. Auf die Frage, ob dies nun die späte Rache sei, musste er nur lachen. "Ich empfinde keine Genugtuung, aber ich habe noch sehr viele Freunde in Mannheim und es macht riesigen Spaß, vor solch vielen Zuschauern in diesem Stadion zu spielen."

Keinen Grund zum Lachen hatte dagegen Reiner Hollich: "Das lasse ich mir kein zweites Mal bieten", war der Waldhof-Coach richtig angefressen. Und Günter Sebert ergänzte: "Die erste Halbzeit war das Schlechteste, was ich gesehen habe, seit ich hier im Amt bin."

Immerhin 2 367 Fans entschieden sich für Fußball statt Freibad. Doch wer bei über 35 Grad gekommen war - auf dem Platz wurden gar über 40 Grad gemessen - hatte es schnell bereut. Elversberg übernahm die Initiative und stürzte die SVW-Abwehr von einer Verlegenheit in die nächste. "Wir sind trotz dieser Temperaturen volles Risiko gegangen, haben offensiv gespielt und Räume, die sich uns geboten haben, genutzt. Die erste Halbzeit war das Beste, was wir geboten haben seit ich hier Trainer bin", meinte SVE-Coach Jens Kiefer. Die Dominanz der Saarländer spiegelte sich im zwischenzeitlichen 0:3 durch die Treffer von Krasniqi (23.,33.) und Kevin Feiersinger (26.) richtig wider. "Die hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn sie fünf gekriegt hätten", lag der zweifache Torschütze Krasniqi mit seiner Einschätzung richtig. SVW-Geschäftsführer Andreas Laib mutmaßte in der ersten Halbzeit sogar: "Heute wird es zweistellig, wenn es so weiterläuft."

Nach dem Wechsel fingen sich die Waldhöfer etwas und erzielten nach nur 28 Sekunden das 1:3 durch Ajdin Zeric (46.). Mehr sprang jedoch nicht heraus. "In der 70. Minute hat man gemerkt, dass wir richtig platt waren und anfingen, Schadensbegrenzung zu betreiben", meinte Hollich. Dies gelang, weil Elversberg zu fahrlässig mit seinen Chancen umging. Der zweite Auswärtssieg war dennoch nicht mehr in Gefahr.

Die Möglichkeit, es besser zu machen, hat Waldhof bereits am Mittwoch, wenn am vierten Spieltag das Auswärtsspiel bei Bayern Alzenau ansteht.

Terminiert wurde derweil das Achtelfinale im Badischen Pokal zwischen dem VfB Gartenstadt und dem SV Waldhof. Die Partie soll am Samstag, den 17. November stattfinden. Der späte Termin ergibt sich aus der Tatsache, dass Waldhof wegen des Regionalligaspielplans im August keinen Termin frei hatte und im September wegen des fehlenden Flutlichtes auf dem Platz des VfB ein sehr früher Anstoßzeitpunkt notwendig gewesen wäre.

Waldhof: Adolf - Roth, Geiger, Colak, Huckle - Zeric, Lauretta (70.Kochendörfer) - Wagner, Wassey (62.Önerler), Franzin - Dautaj (39.Malchow)

Elversberg: Kronholm - Gross, Billick, Wenzel, Wolf - Salem (80.Dansoko), Jungwirth, Reiß, Grimm (89.Schug) - Feiersinger (62.Deville), Krasniqi

Schiedsrichter: Endriß (Bad Ditzenbach); Zuschauer: 2367; Tore: 0:1 Krasniqi (23.), 0:2 Feiersinger (26.), 0:3 Krasniqi (33.), 1:3 Franzin (46.).