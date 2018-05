Von Claus Bastian

Leimen. Badens bester Wasserballer, die Männer der SGW Leimen/Mannheim, kehren vier Jahre nach ihrem ersten Gastspiel in der Bundesliga, ins Oberhaus der 16 besten deutschen Teams zurück. Neben Mitaufsteiger SpVg Laatzen erreichten die Schützlinge von Trainer Thomas Gebhardt ihr Saisonziel am Wochenende beim Dreierturnier im Freibecken des Leimener Bäderparks. Beide Teams setzten sich gewissermaßen im "Schnelldurchgang" dank der Siege gegen den schwachen Westvertreter SGW Solingen/Wuppertal durch. Den bezwangen zunächst die Niedersachsen mit 15:3, ehe sechs Stunden später für die Gastgeber ein 12:6-Sieg heraussprang.

Nachdem für die Zweitligameister Nord und Süd die Weichen vorzeitig Richtung Rückkehr in die Bundesliga gestellt waren, konnte auf beiden Seiten schon gebührend gefeiert werden. Das verkrafteten die Männer aus Niedersachsen offensichtlich besser als die Nordbadener, obwohl sie nach dem Andrang rund um das Formel-1-Rennen in Mannheims Jugendherberge nur eine vergleichsweise bescheidene Unterkunft für zwei Tage gefunden hatten. Jedenfalls entschieden die Laatzener das nur für die Statistik bedeutsame Spiel um Platz eins gegen die SGW Leimen/Mannheim am Sonntag mit 15:2 souverän für sich.

In beiden Partien spielten im 13-köpfigen SGW-Aufgebot Torwart Pierre Hilbich, Timo Sona (4 Tore), Artur Schneider (4), Patrick Hoyer (1), Stephan Kopani (2), Kai Widmann, Marc Hanen (1), Gergely Nagy, Patrick Hanen (1) und Milos Uremovic.

Der vierte Turnierplatz war leer geblieben, weil aus der Landesgruppe Ost weder die qualifizierte SGW Brandenburg, noch der mögliche Nachrücker, der Ex-Bundesligist WU Magdeburg, Ambitionen hatten.

SGW-Trainer Thomas Gebhardt freute sich, nach nur einem Jahr in neuer Umgebung mit seinen Schützlingen den Aufstieg erreicht zu haben. "Wir sind alle glücklich. Nun wollen wir dieses Mal mehr als nur eine Spielzeit lang oben bleiben. Das wird schwer und wir müssen uns sicherlich noch um einiges verbessern."

Bei den Verantwortlichen hat die Arbeit bereits begonnen. Besonders im Blickpunkt steht dabei die Bäderfrage, wie Manager Wolfgang Kuhnle erläuterte. Dazu wolle man Kontakte zu Vertretern der Frauen des SV Nikar Heidelberg knüpfen und möglicherweise gemeinsame Bundesliga-Spieltage im Hallenbad des Olympiastützpunktes organisieren.