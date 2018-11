Von Wolfgang Brück

Mannheim. Die Bagdadis sind eine Institution beim VfR Mannheim. Taha Bagdadi, ein herzlicher und liebenswerter Mann, führte rund drei Jahrzehnte lang die Jugendabteilung. Sein Sohn Volker, als Diplom-Betriebswirt in führender Position bei der Sparkasse Rhein-Neckar Nord, wurde Ende 2014 Sportlicher Leiter. Nun hat Volker Bagdadi seinen Austritt aus dem Verein und dem Freundeskreis erklärt. Zuvor hatte er sein Amt niedergelegt.

Der 52-jährige Mannheimer zog damit die Konsequenz aus den Differenzen mit Präsident Ralf Auer, Sportvorstand Friedrich Lutterkort und Trainer Hakan Atik. Hinter seinem Rücken sei Anfang des Jahres der Vertrag mit dem Trainer verlängert worden. Volker Bagdadi ist enttäuscht: "Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte es aus der Zeitung erfahren."

Anders als abgesprochen, so der Sportliche Leiter weiter, habe es der Trainer abgelehnt, für die kommende Runde Jugendspieler für den Kader der ersten Mannschaft einzuplanen. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Bagdadi: "Dabei habe ich dem Trainer lange Zeit den Rücken gestärkt."

Das ist in der gegenwärtigen Situation alles andere als selbstverständlich. Der Oberliga-Absteiger ist durch die 3:4-Niederlage in Kirchheim auf den fünften Platz in der Verbandsliga abgerutscht. Der deutsche Meister von 1949 liegt bereits neun Punkte hinter dem Tabellenführer FC-Astoria Walldorf II. Nur der Schwäche der Konkurrenz ist es zu verdanken, dass noch Chancen auf den zweiten Platz bestehen, der zu Aufstiegsspielen berechtigt. Vom erklärten Saisonziel, dem direkte Wiederaufstieg, sind die Mannheimer weit entfernt.

"Die Mannschaft ist bisher hinter den Erwartungen geblieben", räumt Geschäftsführer Sven Wolf ein, "sie schöpft ihr Potenzial nicht aus. Denn spielerisch haben wir das beste Team in der Verbandsliga." Bagdadi sieht es ähnlich: "Der Trainer hat alle seine Wunschspieler bekommen. Wir haben eine Oberliga-Mannschaft. Hakan Atik hat stets betont, er werde sich an den Ergebnissen messen lassen."

Sven Wolf vermutet, dass die Einstellung nicht stimmt. Damit liegt er vermutlich richtig. Die Rasenspieler haben als Fünfter ein besseres Torverhältnis als Spitzenreiter Walldorf. Wenn’s gut läuft, wie beim 8:0-Sieg gegen Pforzheim, ist der VfR Mannheim nicht zu bremsen. Spürt der ehemalige Oberligist aber Widerstand, dann ist man offenbar nicht bereit, an die Schmerzgrenze zu gehen. Symptomatisch: In den Derbys bei den hoch motivierten Nachbarn Schwetzingen, Viernheim, Walldorf und zuletzt in Kirchheim gab es Niederlagen.

Die Frage ist: Wer hat Schuld, wenn eine Mannschaft eigentlich kann, aber nicht will? Die Spieler oder der Trainer, der das Team zusammen gestellt hat? Man weiß mittlerweile: Der Kopf ist mindestens genau so wichtig wie die Beine.

Der VfR Mannheim ist ein Verein mit einer großen Tradition. Ein Verein mit weltoffenen, sympathischen Mitgliedern und Persönlichkeiten wie zum Beispiel den großzügigen Egon Scheuermann. Doch für Liebenswürdigkeit gibt es keine Punkte.

So ließ man vor der letzten Oberliga-Saison Trainer Christian Klein und den Sportlichen Leiter Ekrem Onuk bei der Personalplanung schalten und walten, bis es zu spät war. Die Rasenspieler stellten einen Negativ-Rekord auf und beendeten die Vorrunde mit nur zwei Punkten und acht Toren! "Das verzeihe ich dir nie", musste sich Friedrich Lutterkort damals von seinem Vorgänger Alfred Boschert anhören. Der Sportvorstand wurde dennoch wiedergewählt. Mit einer Gegenstimme. Der von Boschert.

Nicht nachvollziehbar ist auch, dass der Vertrag mit Hakan Atik vorzeitig um ein Jahr bis 2017 verlängert wurde, obwohl die Gefahr besteht, dass das Saisonziel nicht erreicht wird. Sven Wolf verteidigt die Entscheidung: "Hakan Atik leistet gute Arbeit. Wir wollen Kontinuität haben und nicht ständig den Trainer wechseln." Wolf verweist darauf, dass der VfR in der Rückrunde der Abstiegs-Saison die fünftbeste Mannschaft war.

Volker Bagdadi blickt enttäuscht zurück. Er erinnert sich: "Damals hat sich Präsident Ralf Auer händeringend um ehrenamtlichen Unterstützung bemüht. Ich habe mich aus alter Verbundenheit und in der Tradition meines Vaters bereit erklärt zu helfen. Ich habe keinen Cent erhalten, sondern im Gegenteil meine Kontakte genutzt und Sponsorengelder im fünfstelligen Bereich für den Verein akquiriert. Übrigens ohne ein Dankeschön des Vorstandes."

Um glaubwürdig zu bleiben, sei der Rücktritt die einzig mögliche Konsequenz gewesen. Dabei waren die Bagdadis eine Institution beim VfR Mannheim.