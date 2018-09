Neckarelz. (js) Dass sein TSV Grunbach als "ungewöhnlicher" Aufsteiger gehandelt wird, damit kann Trainer Michael Fuchs leben. Nach vier Meisterschaften in Folge werde einfach von der Konkurrenz viel hineininterpretiert. "Ein Sparringspartner sind wir aber sicherlich nicht." Er sieht seine Mannschaft eher als ganz normale Oberligamannschaft. Doch auch der in den letzten Jahren so erfolgsverwöhnte TSV Grunbach muss noch lernen und zahlte bei seiner 2:1-Niederlage bei der Spvgg Neckarelz erstes Oberliga-Lehrgeld.

Videos zum Spiel und zu den Toren



Bei beiden Treffern des zweifachen Torschützen Heiko Throm in der 9. und 30. Minute leisteten die Grunbacher Schützenhilfe: Beim ersten Tor durfte Jonas Kiermeier unbedrängt den Ball übers ganze Feld nach vorne treiben und maßgenau den 33-Jährigen Throm bedienen (Fuchs: "Wo blieb das taktische Foul?"). Beim zweiten Treffer schien die Sache im Strafraum schon geklärt zu sein, doch wiederum spekulierte der Neckarelzer Stürmer-Fuchs richtig und staubte zum 2:1 ab.

"Das haben wir schlecht gemacht", ärgerte sich Michael Fuchs, zumal der TSV Grunbach dank des verwandelten Strafstoßes von Moritz Bischoff in der 8. Minute in Führung ging (Kiermeier foulte Salz). Die erste Halbzeit ging dann noch klar an die Spvgg Neckarelz, die aber zahlreiche Chancen leichtfertig vergab. Auch der zweifache Torschütze Heiko Throm übte sich in Selbstkritik: "Ich hätte noch zwei weitere Treffer machen müssen." Und wer das dritte Tor nicht setzt, der muss bis zum Schluss zittern, erkannte der Neckarelzer Trainer Peter Hogen richtig.

Und tatsächlich: nach dem Wechsel wurde es nochmals eng für den Gastgeber, der vor allem in der Schlussphase noch zwei, drei kritische Situation überstehen musste. "Ich habe den Schlusspfiff herbeigesehnt", gestand Peter Hogen, der dennoch sein Team in den höchsten Tönen lobte. "Nach dem Mittwochsspiel im Pokal gegen den Karlsruher SC haben wir heute viel Engagement gezeigt."

Mit sechs Punkten aus zwei Spielen steht die Spvgg Neckarelz jetzt da, wo viele sie auch erwartet hatten. "Wir sind im Soll", zog Präsident Thomas Ulmer ein Fazit der Auftaktwoche. Bezüglich des Spielerkaders aber nicht. Er könnte sich im offensiven Bereich noch eine Verstärkung vorstellen. Gelegenheit dazu bietet sich am morgigen Dienstag um 18.30 Uhr, wenn die Mannschaft der Vereinigung der Vertragsspieler (VDV), ein Team arbeitsloser Profis, gegen die SpVgg Neckarelz zum "Casting" im Elzstadion antritt.

Die Profis ohne Club absolvieren derzeit in Wiesloch ein Traininscamp, die Kontakte knüpfte Danny Galm, früher selbst Mitglied der VDV-Mannschaft. Ob der Neckarelzer Jury ein Talent ins Auge fällt?

Neckarelz: Hickel, Bückle, Waldecker, Gerstle (89. Weber), Beyazal (67. Haas), Kiermeier, H. Throm (70. Galm), B. Schäfer, Keusch, Bindnagel, Schneckenberger.

Grunbach: Dörrich, Fixel, Bischoff, Hessenberger (46. Brunner), Prediger (76. Tardelli), Rutz, Salz, Gülbas, Reule (60. Cetinkaya), Mössner, Hasel.

Zuschauer: 400; Schiedsrichter: Johannes Steck (Nürtingen); Tore: 0:1 Bischoff (8./Foulelfmeter), 1:1 Heiko Throm (9.), 2:1 Heiko Throm (30.).