Von Heiko Schattauer

Neckarelz. In einem Spiel, das zumindest eine Stunde lang von der Spannung lebte, unterlag die SpVgg Neckarelz vor 300 Zuschauern den Kickers aus Offenbach mit 0:3. Der starke Martin Röser brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, Spvgg-Defensivmann Keusch hatte sich zuvor einen Ausrutscher geleistet.

Nach der Pause bemühte sich die SpVgg um den Ausgleich, es blieb allerdings bei Bemühungen. Erneut Röser war es, der in der 67. Minute zum 2:0 aus kurzer Distanz einschob. In der 80. Minute eröffnete sich dem eingewechselten Krasniqi noch die Chance zum Anschluss-Treffer, auf der anderen Seite machte es Hodja besser und erzielte eine Minute vor Schluss den 0:3-Endstand.