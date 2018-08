Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Eigentlich ist das Teilnehmerfeld beim 20. HeidelbergMan schon lange voll. Nachdem aber der RömerMan in Ladenburg am letzten Wochenende wegen der Gewitterwarnung zu einem "Bike and Run" wurde, haben die Veranstalter noch einmal 50 Einzelstartplätze ausgeschrieben. "In der Staffel sind wir allerdings schon voll", sagt Organisator Tom Böker. Eine Nachmeldung ist nur am Samstag zwischen 16 und 18 Uhr bei der Startunterlagenausgabe möglich.

Bis auf ein paar kleine Änderungen bleibt alles beim Alten: 520 Einzelstarter, 200 Staffeln und 22 Firmenstaffeln haben gemeldet. Gestartet wird diesmal etwas östlicher am Neckarmünzplatz. Im Gegensatz zum Vorjahr beginnen die Einzelstarter fünf Minuten vor den Staffeln - das Startprozedere soll damit etwas entzerrt werden.

Während bei den Männern Ladenburg-Sieger Fabian Rahn und der Ladenburg-Dritte Paul Schuster ebenso wie Philipp Seipp (Platz 3 in Mußbach) an den Start gehen, ist die Teilnahme von Timo Bracht noch unsicher. "Bislang hat Timo noch nicht gemeldet, was aber nichts bedeuten muss", weiß Böker: "Da er die Serie um den Rhein-Neckar-Cup eigentlich fertig machen will, kann es gut sein, dass er startet." Auch Michael Göhner, Zweiter in Ladenburg, könnte noch nachmelden.

Bei den Damen musste die große Hoffnung des SV Nikar Heidelberg verletzungsbedingt passen: Laura Philipp, die dieses Jahr beim Heidelberger Halbmarathon Zweite wurde, muss Gipsschuh und Krücken tragen. Top-Favoritin ist Lena Berg. Mit Rang zwei in Mußbach und dem Sieg in Ladenburg hat die Nikar-Athletin schon mehr als eine Hand am Triathlon-Cup. Katja Rabe könnte ihr gefährlich werden, ebenso Almuth Grüber.

Wer noch keinen Neopren-Anzug besitzt, kann sich diesen ebenfalls noch vor Ort ausleihen. Gerade das Schwimmen ist die beim Triathlon am meisten unterschätzte Sportart. "Um das Zeitlimit beim Schwimmen zu schaffen, benötigt man schon eine gewisse Technik", weiß Böker: "Einfach nur mit Freistil wird das schwer." 40 Minuten Zeit hat man für die 1 600 Meter, für geübte Sportler dürfte dies allemal zu schaffen sein. Zwei bis drei Teilnehmer würden es in jedem Jahr nicht schaffen, sagt Böker. Ein bis zwei Jahre lang sollte man bei größeren Ambitionen schon in ein gezieltes Schwimmtraining investieren. Besonders tückisch: Wer im Freibad trainiert, hat beste Sicht - im Neckar dagegen sieht man im bräunlichen Wasser bestenfalls die Füße des Vordermanns. "Und natürlich fehlt einem auch die 50-m-Bande, an der man sich festhalten kann", weist Böker auf die Tücken des Neckars hin. Ein Freiwasserschwimmen ohne Sicht sei das, auf einer ohnehin selektiven Strecke.

Was wohl wahr ist: Die 35 Kilometer auf dem Fahrrad haben es in Heidelberg ebenso in sich wie die zehn Laufkilometer zum Abschluss, nicht umsonst gilt der HeidelbergMan als einer der härtesten Triathlons überhaupt. Denn so schön der Blick auf die Landschaft auch sein mag: Wer den Philosophenweg hinauflaufen muss, hat für Romantik nicht mehr viel übrig. Rauf und runter, immer wieder - das gilt für die Radstrecke ebenso wie für die Laufstrecke. "Und dabei bitte keine neuen Socken und Schuhe ausprobieren", warnt der Turnierdirektor. "Es sei denn, man will unbedingt Blasen bekommen." Durch das hohe Gefälle bei der Radstrecke bringen in Heidelberg professionelle Zeitfahrmaschinen kaum Vorteile. Am Sonntag wird man auch viele Athleten auf dem Mountainbike sehen - was für einen Triathlon eher ungewöhnlich ist.

20 Jahre gibt es die Veranstaltung nun also, und im Laufe der Jahre hat sich der HeidelbergMan enorm verändert. Immer wieder wurde an der Strecke gefeilt, mit der zentralen Wechselzone an der Theodor-Heuss-Brücke hat man seit zwei Jahren einen attraktiven Platz gefunden, um den Wettbewerb hautnah zu verfolgen.

Und man präsentiert sich familiär: Um möglichst viele Familien an die Strecke zu holen, gibt es diesmal auch eine Hüpfburg für die Kleinen. Das gastronomische Angebot wurde weiter ausgebaut. "Da ist jetzt wirklich für jeden etwas dabei", verspricht Tom Böker. Ein Massenereignis wie der Halbmarathon ist der HeidelbergMan aber nicht. Natürlich sehe man den Wettkampf auch als gesellschaftliche Veranstaltung, sagt Böker: "Wir wollen hier aber in erster Linie den Spitzensport fördern und es den Hobbyathleten ermöglichen, sich mit den Besten zu messen. Wer auf dieser hochselektiven Rad- und Laufstrecke nicht trainiert ist, wird einen solchen Triathlon kaum zu Ende bringen."

Das Zeitlimit liegt am Sonntag bei vier Stunden. Mit welchen Zeiten rechnet da der Turnierdirektor? Alles unter drei Stunden sei für Allgemeinsportler eine gute Zeit, sagt Böker: "Wer das schafft, hat mehr als Respekt verdient. Die richtig ambitionierten Leute dürften sogar unter 2:30 Stunden bleiben." Und die Spitze? "Unter zwei Stunden", sagt Böker. Und lächelt.

HeidelbergMan, Samstag, 16 - 18 Uhr: Abholen der Startunterlagen im Wechselbereich (Theodor-Heuss-Brücke); 16 - 19 Uhr: Pastaparty im Wechselbereich; Sonntag, 7 - 8.30 Uhr: Check-in; 8.30 Uhr: Wettkampfbesprechung (beides in der Wechselzone); 9.30 Uhr: Einzelstart; kurz danach: Staffelstart; gegen 14.30 Uhr: Siegerehrung.