28:25 gegen Fürstenfeldbruck

Heidelberg. (msc/hema) Während die SG Leutershausen das Heimspiel in der dritten Handball-Liga gegen den TuS Fürstenfeldbruck als klarer Favorit antrat, ging es für die Gäste darum, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu ergattern. Folglich legten die Bayern los wie die Feuerwehr, die Rot-Weißen taten sich dagegen schwer. Zwischenzeitlich lag der TuS mit fünf Toren in Front, die SGL konnte sich jedoch mit einem 10:13 in die Pause retten.

In der zweiten Hälfte glichen die Bergsträßer zum 19:19 aus, dann entwickelte sich eine spannende Schlussphase. Am Ende setzen sich die Rothemden mit 28:25 (10:13) durch. "Fürstenfeldbruck ist das Team, das mit der größten Leidenschaft im Abstiegskampf antritt", sagte SGL-Trainer Marc Nagel. "Sie haben die anspruchsvollste und anstrengendste Abwehr in der Liga." Fürstenfeldbruck zeigte von Beginn an eine engagierte Leistung und brannte nur darauf, sich zwei Zusatzpunkte im Kampf gegen den Abstieg zu sichern.

Der zweite Abschnitt begann für die SG Leutershausen ernüchternd: In der 34. Minute stand es bereits 16:11 für die Gäste aus Bayern. Doch die Bergsträßer gaben sich nicht auf. Die Spannung stieg, die letzte Viertelstunde entwickelte sich zum offenen Schlagabtausch. Unzufrieden war nach der Partie indes keiner der Trainer. Marc Nagel fand Lob für sein Team: "ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft, die Jungs geben alles für einen Heimsieg."

SG Leutershausen: Räpple 4, Pfattheicher 2, Prestel 8/3, Volk 1, Durak 6/1, Geppert 4, Spohn 2, Dippe 1.

TVG Großsachen - HSG Konstanz 25:29 (13:15). Der TVG Großsachsen muss sich nach der Heimniederlage gegen die HSG Konstanz wieder nach unten orientieren. TVG Manager Fritz Mayer sprach von mindestens vier Punkten die man noch für den Klassenerhalt benötigt und beim verblieben Restprogramm müssen sich die "Saasemer" noch ordentlich strecken. Mit den zuletzt gezeigten Leistungen wird dies schwierig werden. Großsachsen fand einfach nicht den Schlüssel um die starke Abwehr des Gastes vom Bodensee zu knacken. "Es muss schon alles stimmen wenn man eine Mannschaft wie die HSG Konstanz schlagen will, und das war heute definitiv nicht der Fall. Wir haben viel zu oft die falschen Entscheidungen getroffen. Viele Spieler haben heute einfach nicht die Leistung auf die Platte gebracht die ich von ihnen erwarte und so kannst du gegen eine Topmannschaft wie die HSG nicht gewinnen", sagte TVG-Trainer Stefan Pohl.

TVG Großsachsen: Gunst 3/2, Zweigner 1, Schulz 2, Kohl 5, Spilger 8, F. Sauer 3, Reisig 3.

SG Nußloch - TSB Heilbronn/Horkheim 25:17 (11:13). Eine überraschende 25:27- Niederlage gab es für den Tabellenzweiten SG Nußloch in der heimischen Olympia-Halle gegen den Sechsten TSB Heilbronn/Horkheim. Nach ausgeglichenem Spiel, in dem die Gäste zwar meist führten sich aber nie absetzen konnten, fiel die Entscheidung zugunsten der Heilbronner erst in den letzten ein, zwei Minuten.

SG Nußloch: Häussler 1, Widmann 2, F. Müller 7, Erifopoulos 2, Ph. Müller 1, Freudl 6, Schmitt 5, Hildebrandt 1

TV Hochdorf - SG Kronau/Östringen II 28:33 (9:12). Trainer Klaus Gärtner hatte seine Junglöwen blendend auf das Spiel beim Tballendritten TV Hochdorf eingestellt und überraschte "die Pfalzbiber" vom Anpfiff weg und landete mit 28:33 einen überzeugenden Start-Ziel-Sieg, der auch in dieser Höhe verdient war.

Der Anhang feierte mit der Mannschaft ausgiebig diesen so nicht erwarteten Auswärtserfolg. Gärtner: "Meine Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir uns für dieses Spiel vorgenommen hatten. In der ersten Hälfte hat außerdem Lukas Bauer sensationell gehalten. Nach den schwächeren Phasen haben wir unser Spiel wieder gut gelöst und haben verdient die Punkte gewonnen."

SG Kronau/Östringen II: Trost 3, James 4/1, Sauer 6, Körner 2, Abt 6, Schmidt 12