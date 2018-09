Leutershausen. (rkü) Was für eine Feier in der Heinrich-Beck-Halle! In einer von Schnelligkeit und Spielwitz geprägten Partie gewann die SG Leutershausen in der 2. Handball-Bundesliga gegen den Wilhelmshavener HV mit 31:30 (14:15). Damit brachten sie den stark favorisierten Nordlichtern die zweite Niederlage gegen einen Aufsteiger in Folge bei.

"Das waren die wichtigsten Punkte, die wir geholt haben, seit ich in Leutershausen bin", sagte SGL-Trainer Marc Nagel: "Die Jungs haben daran geglaubt, dass sie dieses Spiel gewinnen können, und sie haben es sich am Ende genommen." WHV-Trainer Christian Köhrmann zeigte sich baff: "Ich muss mich erst einmal erholen. In der ersten Halbzeit hat die Abwehr noch gut gestanden, später haben wir zu viele Würfe zugelassen."

Bereits die erste Viertelstunde gehörte der SGL. Spritzig kaufte sie den Gästen den Schneid ab, führte nach 13 Minuten 8:6. Leutershausen verpasste es, den Abstand zu vergrößern und ließ statt dessen Gegentreffer zu. Der WHV glich aus und lag zur Pause mit 14:15 vorne. "Beim 12:15 hatte ich nicht geglaubt, dass wir zurückkommen", sagte Nagel.

Die zweite Spielhälfte begann ausgeglichen, ehe um Minute 40 herum die Hausherren die wieder nur 450 Zuschauer zum Toben brachten. Alexander Hübe im Tor begeisterte mit Paraden, die Abwehr um Matze Conrad, Alexander Kubitschek und Stefan Salger mit Blocks gegen die körperlich starken Wilhelmshavener, Sascha Pfattheicher, Christopher Räpple und Niklas Ruß mit pfeilschnellen Gegenstößen - eine Zwei-Tore-Führung war der Lohn.

Die Schlussminuten waren reine Nervensache. Die SGL, seit dem 26:25 in der 53. Minute immer vorne - bis zum Siebenmeter zum 30:30 und der Zeit von 59:35 auf der Uhr. Christopher Räpple trat an und verwandelte sicher. 31:30, und der Jubel in der Halle war grenzenlos.

Leutershausen: Hübe, Mangold - Salger 8, Räpple 4/1, Pfattheicher 3/0, Ruß 6, Spohn 9, Kubitschek 1.

Wilhelmhaven: Bokesch, Weiner - Kalafut 1, Vorontsov 6, Köhler 3, Barkow 1, Mertens 6, O. Köhrmann 4, Kozul 1, Schwolow 7/1, Drechsler 1.