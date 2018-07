Von Roland Karle

Obrigheim. Wenn Nico Müller heute Abend besonders stramm auf der Bühne stehen sollte, könnte das eine Folge seiner speziellen Übungseinheiten in den vergangenen Wochen sein: In Hannover absolviert der 20-Jährige derzeit seinen Grundwehrdienst. Da ist er mehr im Gelände als an Gewichten aktiv, weshalb schwer einzuschätzen bleibt, wie er sich im Wettkampf (Beginn: 19.30 Uhr) gegen den KSV Durlach schlagen wird. An seine Zweikampfbestleistung von 161 Punkten wird der Athlet in seinem 42. Bundesliga-Einsatz für den SV Obrigheim nicht herankommen, doch seinen bislang erzielten Durchschnittswert von 130 Zählern dürfte der Sportsoldat auch trotz zuletzt eingeschränkter Trainingsmöglichkeiten übertreffen.

Kein anderer Gewichtheber aus dem aktuellen Kader hat öfter in der ersten Liga für Obrigheim die Hantel gestemmt wie Nico Müller - mit gerade mal 20 Jahren eine außergewöhnliche Leistung. Als 15-Jähriger mit einem Kampfgewicht von 59 Kilo und einem Zweikampfergebnis von 196 Kilo erzielte er genau 100 Punkte. Der Gegner damals hieß so wie heute: KSV Durlach.

Abgesehen von seinem erstmaligen Mitwirken in der Bundesliga gab es für Müller und seine Kameraden wenig zu feiern, denn die Begegnung am 23. Februar 2008 ging 702:720,6 verloren. Wesentlicher Grund für die damals überraschende Niederlage: Nationalheber Jörg Mazur, der mitten in der Vorbereitung für die Olympia-Qualifikation steckte, fabrizierte im Reißen drei Fehlversuche. Weil auch sonst nicht allzu viel gelang an jenem Wintertag und elf von 36 Hebungen mit roter Lampe endeten, blieb Müllers Einstieg der einzige Lichtblick.

Zurück in die Gegenwart: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Obrigheimer Gewichtheber heute Abend erneut als Verlierer die Neckarhalle verlassen, ist gering. Sehr gering. Zwar fehlt Nationalheber Jakob Neufeld, der nach hohen Belastungen eine kurze Trainings- und Wettkampfpause eingelegt hat, doch für ihn startet erstmals in dieser Saison Ivan Markov. Der Bulgare kann in Bestform über 200 Relativpunkte stemmen. Gestern in Frankfurt gelandet, wird er gegen Durlach jedoch nicht zu sportlich übertriebenen Höhenflügen ansetzen. Was man von ihm getrost erwarten darf: Dass er im Stoßen knapp vier Zentner in die Hände nehmen wird. Das sieht bei einem 85-Kilo-Athleten ziemlich gewaltig aus.

Neben Markov und Müller werden Routinier Rene Horn, der aus Berlin angereiste Alexander Oberkirsch sowie die beiden Eigengewächse Matthäus Hofmann und Adrian Müller ihre Heberschuhe schnüren. Die Herrenriege erhält weibliche Unterstützung: Lena Trummer steht erstmals als Ersatzheberin in der Bundesliga bereit.

Auf Durlacher Seite wird mit Sabine Kusterer eine der stärksten deutschen Stemmerinnen auflaufen. Die Gäste weisen eine Rundenbestleistung von bislang 733,6 Punkten auf, während Obrigheims schwächste Ausbeute, vor zwei Wochen beim AC St. Ilgen erzielt, bei 792,3 Punkten liegt. Wenn also Durlach kräftig zulegt und Obrigheim schwächer als zuletzt auftritt, kann es eng werden.

Kann, wird es aber nicht, wenn Edmund Ehrmanns Rechnung aufgeht. Der Teamchef hält sich mit solchen Eventualitäten nicht groß auf. "Wir sind der Favorit. Unserem Publikum wollen wir eine tolle Vorstellung bieten und unsere Tabellenführung ausbauen", sagt der Sportliche Leiter. Der Begegnung mit Durlach kommt besondere Bedeutung zu, weil sie die Generalprobe für das Spitzenduell in zwei Wochen beim AV Speyer ist. Die Pfälzer sind ebenso wie Obrigheim noch ohne Verlustpunkt in der Bundesliga West. Durch einen überzeugenden Sieg heute Abend könnte der deutsche Meister dem Kontrahenten im Fernduell schon mal ein bisschen Furcht einflößen.