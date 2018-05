Von Roland Karle

Obrigheim. Berlin, sie fahren nach Berlin: Die Obrigheimer Gewichtheber werden in der Runde der letzten Vier gegen den Zweiten der Bundesliga Nord antreten - und das ist der Berliner TSC. Damit kommt es im Kampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft zu einer Neuauflage des Halbfinales der vergangenen Saison. Auch das zweite Duell führt zwei Bekannte zueinander: Wiederum trifft der Chemnitzer AC, Tabellenführer der Nord-Staffel, auf den West-Zweiten AV Speyer.

Diese Konstellation ergibt sich nach fünf von sechs Wettkämpfen, die die Spitzenteams der zweigleisigen Bundesliga absolviert haben. Dass sich daran noch etwas ändert, ist so unwahrscheinlich wie Sonnenbrand an Silvester. "Die Chemnitzer haben gewackelt, aber sie haben es geschafft", kommentierte Obrigheims Sportlicher Leiter Edmund Ehrmann den knappen 809,5:806,2-Sieg des aktuellen Vizemeisters vor einer Woche gegen den härtesten Widersacher im Osten. "Wir hätten Chemnitz gerne schon im Halbfinale gehabt."

Wie sieht die neue Regelung aus?

Eine aufs erste Hören überraschende Aussage. Doch dahinter stecken Wunsch und Logik. Erstmals seit vielen Jahren wird der deutsche Meister in einem Zweierfinale und nicht in einem Endkampf mit drei Mannschaften entschieden. Bislang rekrutierte sich dieses Trio aus den vier Halbfinalisten, das heißt die beiden Sieger und der beste Verlierer kamen weiter. 2013/14 gilt die neue Regelung, nach der ausschließlich die beiden Gewinner ins Finale einziehen.

Was sich nicht ändert, ist der Wechsel des Austragungsortes: ein Jahr im Westen, das nächste Jahr im Osten. 2013 war Obrigheim, also der Staffelsieger des Westens, Gastgeber des Endkampfs. Turnusgemäß findet 2014 das Finale beim Ost-Vertreter statt. Aber was passiert, wenn sich gar kein Team aus der Ost-Liga fürs Finale qualifiziert? Das wäre der Fall, wenn beide Mannschaften, aktuell also Chemnitz und Berlin, in der Vorschlussrunde gegen die Besten aus dem Westen unterliegen. Bislang war das gar nicht möglich: Wenn sich drei von vier - paritätisch aus Ost und West zusammengesetzten - Mannschaften qualifizieren, ist garantiert mindestens ein Team aus jeder Staffel dabei.

Wie kann Obrigheim das Heimrecht erlangen?

Konkret heißt das für diese Saison: Überstehen weder Chemnitz noch Berlin das Halbfinale, wird der Endkampf im Westen steigen. Darauf hofft natürlich der SV Obrigheim. "Die Erinnerung an das Finale am 20. April dieses Jahres ist noch frisch. Für Athleten, Verantwortliche und Anhänger des Gewichthebens hier in der Region wäre es toll, auch 2014 das Finale in der Neckarhalle auszurichten", sagt Sportchef Ehrmann.

Nur: Was kann Obrigheim tun, damit es so kommt? Die Mannschaft muss - erstens - ihr Duell gegen den Berliner TSC gewinnen. Und der AV Speyer muss sich - zweitens - gegen den Chemnitzer AC durchsetzen. Vergleich man die beiden Kader, sind die Sachsen favorisiert. Zwar steht Chemnitz mit einer Rundenhöchstleistung von 809,5 Punkten in der Bundesliga-Bestenliste hinter Speyer (849,2) und Obrigheim (920,2), doch wenn es um den Titel geht, wird der fünfmalige deutsche Meister ein paar Schippen drauflegen. Bis März, wenn das erste Halbfinale ansteht, dürften auch die zuletzt verletzt pausierenden Nationalheber Tom Schwarzbach und Max Lang wieder in guter Form auf der Bühne stehen.

Welche Chancen hat Speyer?

Aber auch der AV Speyer hat noch Reserven. Im Aufeinandertreffen mit dem SV Obrigheim kurz vor Weihnachten wären 10 bis 20 Punkte mehr drin gewesen. Außerdem hofft Speyer auf die Rückkehr des zweimaligen Olympia-Teilnehmers Jürgen Spieß. Der verletzungsgeplagte Heber hat vor kurzem wieder mit dem Training begonnen. Treten keine Komplikationen auf, könnte er bis zum Halbfinale in passabler Verfassung sein und seiner Mannschaft zu einem Ergebnis von 900 Punkten und mehr verhelfen.

Sollte Speyer in den beiden Halbfinals am 8. und 22. März tatsächlich den Chemnitzer AC bezwingen und gleichzeitig Obrigheim seiner Favoritenrolle gegen Berlin gerecht werden, dann stünde fest: Das Finale wird im Westen ausgetragen.

Aber wo denn dann - in Obrigheim oder in Speyer? In diesem Fall erhält die Mannschaft das Heimrecht, die die meisten Punkte im Halbfinale erreicht hat. Und zwar nicht in Addition beider Wettkämpfe, sondern bezogen auf die maximale Leistung. Beispiel: Speyer erzielt in jeder Begegnung 850 Punkte, also zusammen 1700 Punkte. Obrigheim erreicht einmal 900 Punkte, das andere Mal 800 - das sind in Summe ebenfalls 1700 Punkte. Doch entscheidend ist das höchste Resultat, und da stehen in diesem beispielhaften Fall 900 gegen 850. Also wäre Obrigheim Gastgeber des DM-Finales.

Wie stark ist Berlin?

All diese Rechenspiele werden in dem Moment bedeutungslos, in dem eine Mannschaft aus der Ost-Staffel ins Finale einzieht. Gewinnt beispielsweise Speyer gegen den Favoriten aus Chemnitz und verliert gleichzeitig Obrigheim überraschend gegen Berlin, dann müssen die Pfälzer zum Endkampf in die Hauptstadt reisen. Denn: Der Osten hat in dieser Saison Vorrang.

Ein Ausscheiden gegen Berlin hält Edmund Ehrmann allerdings für unwahrscheinlich. Er argumentiert nachvollziehbar: "Unsere Mannschaft hat in den vergangenen Monaten ihr hohes Niveau mehrfach unter Beweis gestellt. Nun arbeiten wir gezielt auf die beiden Halbfinalwettkämpfe hin. Wir unterschätzen Berlin nicht, aber unter normalen Umständen werden wir gewinnen." Im März 2013 war ein Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften festzustellen: Obrigheim siegte zu Hause gegen Berlin mit 867,4:700,8, den Rückkampf in der deutschen Hauptstadt entschieden Neufeld, Oberkirsch & Co mit 779,6:698,6 für sich.

Wie stark ist Obrigheim?

Fest steht, dass der SV Obrigheim in dieser Saison mindestens noch zwei Mal zu Hause hebt: Am 25. Januar gegen den TB Roding und am 8. März im DM-Halbfinale gegen den Berliner TSC. Läuft alles nach Plan, werden die Neckar-Odenwälder am Ostersamstag, den 19. April 2014, im Endkampf stehen. Sollte das Daumendrücken für Speyer nützen, dann in eigener Halle gegen die Pfälzer. Setzt sich der Ost-Meister durch, dann wird das Finale in Chemnitz stattfinden. Unabhängig von der Standortfrage gibt sich Obrigheims Teamchef Ehrmann selbstbewusst. "Wir brauchen uns vor keinem Gegner zu verstecken. Die Chancen, unseren Titel zu verteidigen, waren wohl noch nie so groß wie in dieser Saison."