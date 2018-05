Heidelberg. (momo) Der letzte Bundesliga-Spieltag bringt Hochspannung auf die deutschen Rugbyfelder. Der deutsche Vizemeister Heidelberger Ruderklub braucht einen Sieg, um als Tabellenerster Heimvorteil im Halbfinale zu genießen. Ganz eng geht es auf den Plätzen vier bis sieben zu: Sowohl der TSV Handschuhsheim (derzeit Tabellenvierter), als auch der SC Frankfurt 1880 (Fünfter), der RK Heusenstamm (Sechster) und der SC Neuenheim (Siebter) könnten letzten Endes als Siebter den Gang in das Relegationsspiel antreten müssen.

Klare Zielsetzung beim HRK: Der 2016 dramatisch an den TV Pforzheim verlorene bronzene Meisterball soll zurück nach Heidelberg! Dazu würde dem bereits fürs Halbfinale qualifizierten HRK ein Sieg im letzten Heimspiel gegen Frankfurt doppelt nützen. Erstens hätte man als Tabellenerster Heimrecht im Playoff-Spiel und würde die doppelte Fahrt zum RK 03 Berlin vermeiden, der nicht nur Ausrichter des Endspiels am 24. Juni sein wird, sondern als Erster der Staffel Nord/Ost Heimrecht im Halbfinale genießt. Zweitens will der HRK die starke Form der vergangenen Wochen bewahren und sich nicht selbst durch einen schwachen Auftritt vor heimischem Publikum den Wind aus den Segeln nehmen.

Auf dem sicheren dritten Platz steht die Rudergesellschaft Heidelberg. Auch wenn es für die Mannschaft des Trainergespanns Christopher Weselek/Rudolf Finsterer um nicht mehr viel geht, werden die "Orange Hearts" die Partie gegen Heusenstamm alleine schon aus sportlicher Fairness nicht abschenken. Außerdem will die RGH ihre vorzügliche Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden, was gegen die formstarken "Füchse" allerdings eine schwere Aufgabe ist.

Die "Mutter aller Derbys" findet am Sonntag um 15 Uhr beim SC Neuenheim statt, der den TSV Handschuhsheim zum heißen Tanz bittet. Das Spiel, welches ohnehin keiner Zusatzmotivation bedarf, könnte an Brisanz gewinnen, wenn Frankfurt gegen den HRK punktet und Heusenstamm die RGH schlägt. In diesem Falle würden die alten Rivalen den Relegationsteilnehmer im direkten Duell küren. Beide Mannschaften werden also bis in die Haarspitzen motiviert zu Werke gehen. Von den bekannten Langzeitverletzten abgesehen, ist davon auszugehen, dass alle Spieler auf einen Einsatz brennen.

Die "Löwen" werden auf jeden Fall versuchen, Alexander Hug einen schönen Abschied zu bereiten. Der ehemalige TSV-Kapitän und langjährige Nationalspieler schnürt am Sonntag zum letzten Mal seine Rugbystiefel - einen würdigeren Rahmen als das Saisonfinale gegen die "Königsblauen" könnte man sich nicht wünschen.

Für die deutsche Siebenerrugby-Nationalmannschaft beginnt am Samstag in Moskau die EM-Saison 2017. Für das erste von vier Grand Prix-Turnieren wurden folgende Spieler nominiert: Steffen Liebig (HRK), Jarrod Saul (Germania List), Fabian Heimpel, Bastian Himmer, Tim Lichtenberg, Robin Plümpe, Johannes Schreieck (RGH), Sam Rainger (Heusenstamm), Joshua Tasche (Handschuhsheim), Max Calitz (Tuks RFC Capetown), Sebastian Fromm (Trinity College Dublin & RGH), Carlos Soteras- Merz (TV Pforzheim).

Bundesliga Südwest, Samstag, 14 Uhr: Heidelberger RK - SC Frankfurt 1880 (Harbigweg); 16 Uhr: RG Heidelberg - RK Heusenstamm (Harbigweg); Sonntag, 15 Uhr: SC Neuenheim - TSV Handschuhsheim (Tiergartenstraße).

2. Bundesliga Süd, Samstag, 15 Uhr: Neckarsulmer SU - Heidelberger TV; Sonntag, 15 Uhr: Karlsruher SV - TSV Handschuhsheim II.