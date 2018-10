Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Gerhard Schäfer bleibt für weitere drei Jahre Vorsitzender des Sportkreises Heidelberg, und das ist gut so! Der 65-jährige pensionierte Gymnasiallehrer wurde beim Sportkreistag in der Rohrbacher Eichendorffhalle einstimmig wiedergewählt und geht in seine siebte dreijährige Amtsperiode, nachdem er die Leitung des Sportkreises 1995 von Heinz Brehm (Walldorf) übernommen hatte. Auch Schäfers Mitstreiter im 14-köpfigen Vorstand wurden einmütig gewählt; es gab insgesamt nur eine Gegenstimme.

Der stellvertretende Vorsitzende Alfred Lampert (Schatthausen) führte dynamisch durch die Sitzung, die ja nur alle drei Jahre stattfindet und nach zwei sehr informativen Stunden beendet war. Lampert erinnerte an die verstorbenen Heinz Brehm, Fritz Blank, Peter Fath und Herbert Börnchen, die sich um den Heidelberger Sport besonders verdient gemacht hatten. Der Sportkreis hat 128 Vereine in Heidelberg und 305 im ehemaligen Kreis Heidelberg mit insgesamt rund 135 000 Mitgliedern. 132 der 433 Vereine waren in der Eichendorffhalle versammelt, die Fehlenden müssen Strafgebühren entrichten. Die TSG Rohrbach als mit 3200 Mitgliedern in 20 Abteilungen größter Heidelberger Sportverein hat die Veranstaltung mustergültig organisiert, und deren Ehrenvorsitzender Siegfried Michel vermischte in seinem Grußwort die ersten Informationen zum 125. Jubiläum 2014 mit Lokalkolorit, indem er Rohrbach - fast unwidersprochen - als "schönsten Stadtteil Heidelbergs" bezeichnete und das damit begründete, dass Joseph von Eichendorff dort heftig verliebt gewesen sei und das zum Volkslied gewordene Gedicht "In einem kühlen Grunde" geschrieben habe.

Heidelbergs Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner dankte dem Sportkreis-Vorstand und den Vereinsrepräsentanten für ihr "unglaubliches Engagement" und strich heraus, dass die Stadt mit enormen Investitionen und einem verlässlichen Sportförderungsprogramm dazu beitrage, dass den Vereinen das Funktionieren leichter fällt. Würzner gab der Versammlung ein Motto, das in vielen Reden aufleuchtete: "Im Verein können Menschen das Miteinander lernen."

Der Landtagsabgeordnete Manfred Kern (Grüne) betonte, dass sich die Landesregierung ihrer Verantwortung für den Sport sehr bewusst sei und sprach einen Satz aus, den beispielsweise Heinz Janalik (Mosbach), der Präsident des Badischen Sportbundes Nord, aus dem Munde eines Politikers noch nie gehört hatte und deshalb freudig beklatschte: "Sport ist Kultur, weil er Menschen zusammenbringt." Damit, so Janalik, habe der Sport jedes Recht, mit den anderen Sparten der Kultur selbstbewusst um die staatlichen Mittel zu konkurrieren, was in den Verteilungskämpfen der nächsten Jahren von Bedeutung sei.

Heinz Janalik lobte die "überdurchschnittlichen Leistungen im Sportkreis Heidelberg und die große Solidarität in schwierigen Zeiten." Janalik kann die Leistungen des Sportkreis-Vorstandes und der Vereine gut einschätzen, denn er pflegt einen engen Kontakt und besucht die Kreistage aller neun Sportkreise im BSB Nord. Er nannte Heidelberg eine "sportliche Musterstadt" und Gerhard Schäfer, der die erfreuliche Sportförderung immer wieder neu verhandeln muss, "ein Beispiel für Weitblick und Kompetenz." Kreisrat Philipp Krämer dankte für den Rhein-Neckar-Kreis - und als Leichtathletik-Verbandspräsident auch im Namen der Fachverbände - "für die seit Jahrzehnten gute Zusammenarbeit mit dem Sportkreis."

BSB-Geschäftsführer Wolfgang Eitel warb für die Ausbildung zum Vereinsmanager und verkündete, dass im Sportkreis Heidelberg gegenwärtig 1682 staatlich geprüfte nebenberufliche Übungsleiter, aber nur 33 lizenzierte Vereinsmanager tätig seien. Die Übungsleiter wurden aus Staatsmitteln mit 477 000 Euro bezuschusst. In Heidelberg, so betonte Gerhard Schäfer, gelte die Bezuschussung aus städtischen Mitteln auch für Vereinsmanager.

Wie Schatzmeister Tobias Hüttner in seiner Abschiedsrede verkündete, ist der Sportkreis finanziell gut aufgestellt, muss aber vorsichtig wirtschaften. Denn das Programm, das der Vorstand von 2010 bis 2012 bewältigt und sich für 2013 vorgenommen hat, ist üppig. Höhepunkte waren das internationale Jugendsportfest im polnischen Jelena Gora, die sportpolitischen Frühschoppen mit dem Oberbürgermeister, die Sportfeste der Kulturen, die Sportsymposien "Fenster in die Zukunft des Sports" mit den Delegierten der Heidelberger Partnerstädte, die Sportlerehrungen in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Heidelberg und die Schaufenster des Sports. In diesem Jahr bewegt das Internationale Deutsche Turnfest (18. bis 25. Mai) nicht nur den Sportkreis Heidelberg, sondern die gesamte Kurpfalz, wobei das Schaufenster des Sports am 20. Mai ein Anziehungspunkt in Heidelberg sein wird.

Der Sportkreis-Vorstand wurde für seine exakte und partnerschaftliche Arbeit mit verdientem Lob überhäuft und einstimmig entlastet. Die Neuwahlen brachten mit Olga Doberstein, Elke Boll, Johannes Kolmer und Kai Rohr, dem Enkel der Mannheimer Trainerlegende "Fips" Rohr, eine Verjüngung des Vorstandes, der Frauenanteil ist von 2/14 auf 3/14 gestiegen. Unter den Kassenprüfern haben die Frauen eine Zwei-Drittel-Mehrheit.