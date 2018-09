Heidelberg. (ück) Als Benjamin Scherke das "Marathon-Feeling" gepackt hat, war er gerade mal 14 Jahre alt. Beim Mobifanten-Cup heimste der Heidelberger zunächst Platz drei ein, danach als 16-Jähriger Rang eins. Dann stieg er als 18-Jähriger zu den Erwachsenen um und hielt dem Heidelberger Rollstuhlmarathon bis heute die Treue. Denn Sport ist für Scherke ein wichtiger Bestandteil seines Lebens, das im Säuglingsalter eine schicksalhafte Wendung nahm. Seit einem Autounfall ist er querschnittgelähmt. Geboren in Dresden war es für seine Familie fortan dringlichster Wunsch wegen der viel besseren medizinischen Versorgung in den Westen zu gehen. Noch vor der Wende 1988 wurde der Ausreiseantrag bewilligt. "Im Krankenhaus in Schlierbach musste ich als Vierjähriger zunächst aufgepäppelt werden", sagt er.

Er blieb in Heidelberg hängen. Gerne würde sich der 28-Jährige intensiver auf den Marathon vorbereiten. "Aber das bekomme ich im Moment zeitlich nicht hin", bedauert er. Schließlich ist er von Haus aus Rollstuhl-Basketballer. Und als Abteilungsleiter der Rolling Chocolate der SG Kirchheim, die im März den Aufstieg in die 1. Bundesliga feierte, gehört es zu seinen Aufgaben, neue Sponsoren zu finden und das 9. Susanne Roemelt-Gedächtnisturnier am 21. September im Sportzentrum Süd mit vorzubereiten.

Der Weg zum Marathon war nicht mehr weit, nachdem der sympathische Sportsmann in der SRH Stephen-Hawking-Schule Neckargemünd in einer AG mit Basketball vertraut wurde. Mit 13 schloss er sich seinem Verein an. Und die SGK war auch sein Antrieb, beim Rollstuhlmarathon mitzumachen. "Nicht als Letzter durchs Ziel zu fahren ist ein schönes Gefühl", beschreibt der ehemalige U 22-Nationalspieler seinen Ehrgeiz.

"Ohne Sport gibt man sich ein stückweit auf", sagt Scherke: "Man vergibt die Möglichkeit zur Selbstständigkeit." In einer Sportgruppe erhalte jeder "Tipps und Tricks, wie man das Leben besser meistert - ich denke nicht zuletzt an frisch Verunfallte". Der Sport helfe, Selbstvertrauen zu tanken, "damit man nicht alles auf sich sitzen lässt", biete die Möglichkeit zum Austausch und zur "Kummerbox".

Beim Thema soziale Inklusion, vergibt Scherke Heidelberg gute Noten: "Es wird immer besser. Kürzlich bin ich mit dem Anklemmbike gestürzt und brauchte wirklich Hilfe. Es waren sofort fünf, sechs Leute da." So seien Rollstuhlfahrer und Fußgänger im Umgang miteinander geübter. Andernorts steige die Wahrscheinlichkeit, dass es zum "Klassiker" kommt: "Dann, wenn nicht mit mir, sondern über mich in der dritten Person gesprochen wird. Ich möchte ganz normal behandelt werden," erklärt Scherke. "Der Rollstuhlmarathon trägt zu dieser Normalität bei, weil viele Behinderte zusammenkommen und Nicht-Behinderte zuschauen und sehen, wie selbstständig Menschen mit Behinderungen sind."