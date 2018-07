Baunatal. (mm) Mit dem 3:1-Sieg beim Schlusslicht KSV Baunatal gelingt dem FC-Astoria Walldorf der dritte Sieg im dritten Spiel binnen sieben Tagen. Mit dem erneuten Erfolg sprang der FCA in der Regionalliga Südwest auf den fünften Tabellenplatz. "Wir sind schwer ins Spiel gekommen, uns hat die Präzision im Passspiel gefehlt", sah Walldorfs Trainer Matthias Born eine ausgeglichene erste Halbzeit im Baunataler Parkstadion.

Der Aufsteiger ging durch eine Standardsituation in Führung, nach einer Freistoßflanke von Andreas Schön stieg Timo Kern am höchsten und erzielte das 0:1(13.). Kurz vor dem Pausenpfiff glich Baunatal durch ein Kopfballtor von Nico Schrader aus (41.). "In der zweiten Halbzeit haben wir besser gespielt und uns viele Tormöglichkeiten erarbeitet", zog Born ein zufriedenes Fazit.

Mit der Einwechslung von Nicolai Groß und Marcel Hofbauer sorgte Born erfolgreich für frischen Wind im Walldorfer Offensivspiel, auf Zuspiel von Marcus Meyer erzielte Kern die erneute 2:1-Führung (69.) und kurz darauf entschied Groß mit seinem sechsten Saisontreffer auf Zuspiel von Hofbauer vorzeitig die Partie - 3:1 (72.).

Für den unrühmlichen Schlusspunkt sorgte kurz vor dem Abpfiff ausgerechnet Walldorfs Doppeltorschütze und bester Spieler Timo Kern, der nach einem rüden Foulspiel an sich im Schmerz seinen Gegenspieler beleidigte und dafür von Schiedsrichter Thomas Münch (Rielasingen) die Rote Karte sah (90.).

KSV Baunatal: Hartmann - Ulusoy, Wolf, Wengerek, Hanske - Kaufmann, Borgardt, Pollasch - Schrader (64. Boness), Leipold, Bier (73. Watson)

FC-Astoria Walldorf: Wulle - Hofmann, Nyenty, Kaufmann, Schön - Kern, Hillenbrand (80. Mohr), Meyer, Albrecht (58. Groß), Etzold (70. Hofbauer) - Carl

Schiedsrichter: Münch (Rielasingen); Zuschauer: 210; Tore: 0:1 (13.) Kern, 1:1 (41.) Schrader, 1:2 (69.) Kern, 1:3 (72.) Groß; Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Kern nach Beleidigung (90.).