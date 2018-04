Heidelberg. (bz/js/miwi) Jetzt kommen die schwierigen Spiele für den Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Morgen geht es zum SC Freiburg II (Anpfiff um 14 Uhr), der im eigenen Stadion noch ohne jeden Punktgewinn ist.

"Ganz ehrlich wäre mir ein Gegner lieber, der zu Hause schon etwas geholt hat", rechnet FCA-Trainer Matthias Born mit einem unangenehmen, weil unzufriedenen Gegner. "Wir dürfen uns aber gar nicht so sehr mit dem Gegner beschäftigen, sondern müssen schauen, unser Spiel durchzudrücken."

Eine bestimmte Liste wird zum Leidwesen Borns immer länger - die Ausfallliste. Innenverteidiger Tabe Nyenty sitzt an diesem Wochenende eine Gelbsperre ab. Für Steffen Haas (Oberschenkelprobleme) kommt ein Einsatz noch zu früh, vermutlich genauso wie für Timo Kern (muskuläre Probleme) sowie Niklas Horn (Entzündung im Knie). Darüber hinaus ist für den talentierten Patrick Geist nach einem Haarriss im Schienbein das Jahr 2015 sportlich gelaufen. Yakub Polat plagt sich mit einer Prellung auf dem Spann herum, und Georgios Roumeliotis ist nach Oberschenkelproblemen zu früh ins Training eingestiegen.

"Bei uns wächst etwas zusammen", sagt Trainer Peter Hogen vor dem morgigen Auswärtsspiel (Anpfiff um 14 Uhr) beim Tabellennachbarn TSV Steinbach. Sollte die SpVgg Neckarelz ihre Miniserie von drei Spielen ohne Niederlage beim letztjährigen hessischen Oberligameister ausbauen können, wäre der Kontakt zum sicheren Mittelfeld hergestellt. Doch eine Personalie verdeutlicht, dass die Steinbacher ihre Regionalliga-Zugehörigkeit nicht hergeben wollen. Am Dienstag verpflichteten die Hessen mit Thomas Brdaric einen 204-fachen Ex-Bundesliga- und achtfachen Ex-Nationalspieler als neuen Trainer. Und der 40-Jährige äußerte im Kicker: "Der TSV Steinbach ist ambitioniert, wir haben noch einiges vor."

Nach zuletzt zwei Siegen hintereinander fährt die TSG 1899 Hoffenheim II am Samstag um 14 Uhr mit viel Selbstvertrauen zum Spiel beim FK Pirmasens. "Diese Serie wollen wir so lange wie möglich weiterführen", sagt Marco Wildersinn vor dem Auftritt in der Westpfalz. Weil sich der Partie ein Heimspiel gegen Spielberg anschließt, besteht die Möglichkeit, sich ins Mittelfeld der Tabelle abzusetzen. "Das ist das Ziel", verdeutlicht der Hoffenheimer Trainer. Wie der Kader nach dem Trainerwechsel bei den Profis aussehen wird, ist noch unklar.

Spitzenreiter SV Waldhof bestreitet das Baden-Derby beim SV Spielberg erst am Montag um 19 Uhr.